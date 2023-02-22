"Сегодня весь народ — защитник Отечества": митинг-концерт с участием Путина
Митинг-концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества и посвящен участникам специальной военной операции.
Митинг-концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества и посвящен участникам специальной военной операции.
Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Вместе со всеми он спел гимн и поприветствовал офицеров.
Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Вместе со всеми он спел гимн и поприветствовал офицеров.
Сегодня при защите интересов страны, людей культуры, языка и территории весь народ является защитником Отечества, убежден Путин.
Сегодня при защите интересов страны, людей культуры, языка и территории весь народ является защитником Отечества, убежден Путин.
"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — сказал глава государства.
"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — сказал глава государства.
Перед началом митинга выступили известные артисты. На фото — Григорий Лепс.
Перед началом митинга выступили известные артисты. На фото — Григорий Лепс.
Трибуны Лужников переполнены.
Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России.
Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России.
Митинг-концерт собрал порядка 200 тысяч человек.
Девушка перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".
Девушка перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".
Снаружи установили отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион.
Снаружи установили отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион.
Там же развернули полевые кухни, где раздавали горячий чай и еду.
Там же развернули полевые кухни, где раздавали горячий чай и еду.
Зрители перед началом митинга-концерта в "Лужниках".
Зрители перед началом митинга-концерта в "Лужниках".