https://ria.ru/20230222/miting-1853770252.html

"Сегодня весь народ — защитник Отечества": митинг-концерт с участием Путина

"Сегодня весь народ — защитник Отечества": митинг-концерт с участием Путина - РИА Новости, 22.02.2023

"Сегодня весь народ — защитник Отечества": митинг-концерт с участием Путина

В Москве состоялся грандиозный патриотический митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Кадры из "Лужников" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:45

2023-02-22T16:45

2023-02-22T18:22

фото

москва

лужники

день защитника отечества

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В Москве состоялся грандиозный патриотический митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Кадры из "Лужников" — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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