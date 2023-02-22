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Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2023
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Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко
Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2023
Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко
Нет необходимости в корректировке политической конструкции России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:22
2023-02-22T15:22
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нет необходимости в корректировке политической конструкции России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке политической конструкции сегодняшней нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", - сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Политика
15:22 22.02.2023
 
Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила, что нужды в резких изменениях российской политической конструкции нет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нет необходимости в корректировке политической конструкции России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке политической конструкции сегодняшней нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", - сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.
Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 16:49
Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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