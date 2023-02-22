https://ria.ru/20230222/matvienko-1853753570.html

Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко

Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2023

Нужды в резких изменениях политической конструкции нет, заявила Матвиенко

Нет необходимости в корректировке политической конструкции России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:22

2023-02-22T15:22

2023-02-22T15:22

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нет необходимости в корректировке политической конструкции России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке политической конструкции сегодняшней нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего", - сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

https://ria.ru/20230221/matvienko-1853494675.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика