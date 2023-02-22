Луценко: Заксобрание Вологодской области изменило состав комитетов
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 22 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на сессии в среду провели изменения в составе комитетов облдумы, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Сегодня в ходе 18-й сессии мы внесли изменения в составы некоторых комитетов. Так, Михаил Анатольевич Ананьин перешел из комитета по экологии и природопользованию в комитет по экономической политике и собственности. Он занял место Николая Алексеевича Варнавского, который теперь будет работать в комитете по экологии. Кроме того, сегодня по предложению коллег-депутатов заместителем председателя комитета по социальной политике был избран Игорь Васильевич Катухин. Ранее эту должность занимал Александр Леонидович Болотов, который в мае прошлого года принял решение о сложении полномочий депутата ЗСО", - рассказал председатель заксобрания Андрей Луценко, слова которого приводи пресс-служба.
Также на сессии было принято решение об освобождении Дениса Долженко от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе на основании его собственного заявления.