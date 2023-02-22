https://ria.ru/20230222/lutsenko-1853661423.html

Луценко: Заксобрание Вологодской области изменило состав комитетов

Луценко: Заксобрание Вологодской области изменило состав комитетов - РИА Новости, 22.02.2023

Луценко: Заксобрание Вологодской области изменило состав комитетов

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на сессии в среду провели изменения в составе комитетов облдумы, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:57

2023-02-22T11:57

2023-02-22T11:57

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 22 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на сессии в среду провели изменения в составе комитетов облдумы, сообщает пресс-служба заксобрания."Сегодня в ходе 18-й сессии мы внесли изменения в составы некоторых комитетов. Так, Михаил Анатольевич Ананьин перешел из комитета по экологии и природопользованию в комитет по экономической политике и собственности. Он занял место Николая Алексеевича Варнавского, который теперь будет работать в комитете по экологии. Кроме того, сегодня по предложению коллег-депутатов заместителем председателя комитета по социальной политике был избран Игорь Васильевич Катухин. Ранее эту должность занимал Александр Леонидович Болотов, который в мае прошлого года принял решение о сложении полномочий депутата ЗСО", - рассказал председатель заксобрания Андрей Луценко, слова которого приводи пресс-служба.Также на сессии было принято решение об освобождении Дениса Долженко от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе на основании его собственного заявления.

https://ria.ru/20230220/dopsredstva-1853223942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко