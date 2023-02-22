https://ria.ru/20230222/lnr-1853597693.html
В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.02.2023
В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли попытку киевских силовиков контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:34
2023-02-22T07:34
2023-02-22T09:11
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
украина
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ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Российские войска пресекли попытку киевских силовиков контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано", — рассказал эксперт.Противник силами до батальонно-тактической группы попытался создать так называемый огневой мешок, но российские войска не допустили этого благодаря работе на упреждение, заключил собеседник агентства.Как сообщал Марочко на минувшей неделе, киевские войска усиливают оборону в направлении Славянска и Красного Лимана, перебрасывая подразделения из-под Херсона и Харькова.
https://ria.ru/20230220/artemovsk-1853050190.html
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
07:34 22.02.2023 (обновлено: 09:11 22.02.2023)
В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко сообщил о пресечении попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении