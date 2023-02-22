https://ria.ru/20230222/lesa-1853827741.html

Акция "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году

Акция "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2023

Акция "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году

Акция по расчистке лесов от коммунальных отходов и валежника "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:29

2023-02-22T17:29

2023-02-22T17:29

республика мордовия

жкх

краснослободский район

ковылкинский район

артем здунов

александр панфилов

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Акция по расчистке лесов от коммунальных отходов и валежника "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году, сообщает пресс-служба главы региона. Итоги работы регионального ведомства в сфере лесного, охотничьего хозяйства и природопользования подвели в среду в Мордовии. "В результате экологических акций "Сад памяти" и "Сохраним лес", в которых приняли участие более 1000 человек, высажено свыше 25 тысяч деревьев. В текущем году запланирована к проведению акция по расчистке лесов от твердых коммунальных отходов и валежника "Чистые леса Мордовии". В 2022 году на реализацию мероприятий экологической направленности, на лесное хозяйство и в область водных отношений республики направлено более 680 миллионов рублей, что на 88% больше по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении. Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов поблагодарил главу Мордовии Артема Здунова за внимание, которое уделяется лесному хозяйству и обновлению парка лесопатрульной техники лесничеств – в республике в прошлом году за счет регионального бюджета он обновлен на 36%. В 2023 году планируется приобрести еще 10 лесопатрульных автомобилей за счет федеральных средств. Было отмечено, что на протяжении последних трех лет у Мордовии стабильно высокие показатели эффективности в области воспроизводства и сохранения лесов. В 2022 году лесовосстановление выполнено на площади 2780 гектаров. Только в Краснослободском районе в питомнике выращено 5,2 миллиона сеянцев. Сейчас теплицы на 500 тысяч сеянцев в год возводятся на базе лесопожарного центра. Это позволит полностью закрыть потребность республики в посевном материале. В регионе активно проводится работа по цифровизации лесной отрасли – леса Мордовии на 70% покрыты видеонаблюдением. Это дает свои результаты - крупных пожаров и переходов огня на населенные пункты и объекты экономики в 2022 году не допущено, все пожары ликвидировались в день их обнаружения. Площадь пожаров сократилась в разы по сравнению с 2021 годом. Глава Мордовии подчеркнул, что в республике проводится большая профилактическая работа по предотвращению лесных пожаров. Здунов поставил задачу и дальше сокращать потери лесов в результате пожаров и незаконного промысла, направить усилия на дополнительное противопожарное обустройство, укрепление лесопожарных станций. Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов отметил, что за 10 лет в Мордовии на охрану водных объектов из федерального бюджета направлено 814 миллионов рублей. Это позволило расчистить 37 километров русел рек, проведен капремонт 32 гидротехнических сооружений. Глава Мордовии отметил работу по рекультивации Ковылкинской и Рузаевской свалок, которая ведется по федеральному проекту "Чистая страна". В Ковылкинском районе работы завершатся уже в 2023 году. В республике 10 объектов, включенных в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, на которые разработана проектно-сметная документация для их рекультивации. Эта проблема решается и с другой стороны – мусоросортировка позволит в дальнейшем не плодить в регионе свалки.

https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html

https://ria.ru/20230206/les-1850023342.html

https://ria.ru/20230204/elka-1849710149.html

краснослободский район

ковылкинский район

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жкх, краснослободский район, ковылкинский район, артем здунов, александр панфилов, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), республика мордовия