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Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/korpus-1853886688.html
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации
За всеми, кто пострадал в ходе спецоперации, кому требуется медпомощь, следует закрепить не только соцперсонал, но и депутатский корпус и руководителей местных... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:20
2023-02-22T21:20
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За всеми, кто пострадал в ходе спецоперации, кому требуется медпомощь, следует закрепить не только соцперсонал, но и депутатский корпус и руководителей местных органов, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Я удовлетворён, что в послании президент особое внимание обратил на поддержку военнослужащих и их семей... Считаю также, что за каждой семьей, за всеми, кто пострадал в ходе СВО, кому требуется особый медицинский уход, необходимо закрепить не только социальный персонал, но также депутатский корпус и руководителей местных органов", - написал он в своём телеграм-канале. Накануне президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также уделил внимание поддержке участников спецоперации.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ
21:20 22.02.2023
 
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации

Глава КПРФ Зюганов предложил закрепить депутатский корпус за пострадавшими в спецоперации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За всеми, кто пострадал в ходе спецоперации, кому требуется медпомощь, следует закрепить не только соцперсонал, но и депутатский корпус и руководителей местных органов, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я удовлетворён, что в послании президент особое внимание обратил на поддержку военнослужащих и их семей... Считаю также, что за каждой семьей, за всеми, кто пострадал в ходе СВО, кому требуется особый медицинский уход, необходимо закрепить не только социальный персонал, но также депутатский корпус и руководителей местных органов", - написал он в своём телеграм-канале.
Накануне президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также уделил внимание поддержке участников спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФ
 
 
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