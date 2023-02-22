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Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации
За всеми, кто пострадал в ходе спецоперации, кому требуется медпомощь, следует закрепить не только соцперсонал, но и депутатский корпус и руководителей местных... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:20
2023-02-22T21:20
2023-02-22T21:20
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геннадий зюганов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За всеми, кто пострадал в ходе спецоперации, кому требуется медпомощь, следует закрепить не только соцперсонал, но и депутатский корпус и руководителей местных органов, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Я удовлетворён, что в послании президент особое внимание обратил на поддержку военнослужащих и их семей... Считаю также, что за каждой семьей, за всеми, кто пострадал в ходе СВО, кому требуется особый медицинский уход, необходимо закрепить не только социальный персонал, но также депутатский корпус и руководителей местных органов", - написал он в своём телеграм-канале. Накануне президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также уделил внимание поддержке участников спецоперации.
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Зюганов предложил закреплять депутатов за пострадавшими в спецоперации
Глава КПРФ Зюганов предложил закрепить депутатский корпус за пострадавшими в спецоперации