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Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.02.2023
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Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.02.2023
Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:50
2023-02-22T17:51
в мире
китай
россия
владимир путин
ван и (политик)
си цзиньпин
коммунистическая партия китая
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает МИД Китая. Российский лидер также отметил на встрече, что прошедший осенью XX Съезд Коммунистической партии Китая "открыл новые перспективы для развития Китая".
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
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в мире, китай, россия, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин, коммунистическая партия китая
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Коммунистическая партия Китая
17:50 22.02.2023 (обновлено: 17:51 22.02.2023)
 
Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину

Путин попросил Ван И передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает МИД Китая.
"Президент Путин попросил Ван И передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину", - говорится в коммюнике МИД КНР по итогам встречи в Москве.
Российский лидер также отметил на встрече, что прошедший осенью XX Съезд Коммунистической партии Китая "открыл новые перспективы для развития Китая".
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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В миреКитайРоссияВладимир ПутинВан И (политик)Си ЦзиньпинКоммунистическая партия Китая
 
 
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