17:50 22.02.2023 (обновлено: 17:51 22.02.2023)
Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил Ван И передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает МИД Китая.
"Президент Путин попросил Ван И передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину", - говорится в коммюнике МИД КНР по итогам встречи в Москве.
Российский лидер также отметил на встрече, что прошедший осенью XX Съезд Коммунистической партии Китая "открыл новые перспективы для развития Китая".
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