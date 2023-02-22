https://ria.ru/20230222/kitay-1853838952.html

Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину

Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.02.2023

Путин попросил Ван И передать привет Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:50

2023-02-22T17:50

2023-02-22T17:51

в мире

китай

россия

владимир путин

ван и (политик)

си цзиньпин

коммунистическая партия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853737673_0:32:3070:1759_1920x0_80_0_0_402500d6643cf90576210b1549cccac9.jpg

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает МИД Китая. Российский лидер также отметил на встрече, что прошедший осенью XX Съезд Коммунистической партии Китая "открыл новые перспективы для развития Китая".

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин, коммунистическая партия китая