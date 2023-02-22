14:05 22.02.2023 (обновлено: 14:46 22.02.2023)
Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину
Президент России Путин на встрече с Ван И передал наилучшие пожелания председателю КНР
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 22 февраля 2023
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 22 февраля 2023
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
"Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что Вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", - сказал Путин.
Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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