https://ria.ru/20230222/kitay-1853721924.html

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.02.2023

Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И передал наилучшие пожелания... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:05

2023-02-22T14:05

2023-02-22T14:46

китай

ван и (политик)

владимир путин

политика

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину."Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что Вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", - сказал Путин.Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

китай, ван и (политик), владимир путин, политика, россия, си цзиньпин