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Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023
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Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:40
2023-02-22T12:40
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что лидеры России и Китая поддерживают честный диалог, в целом мы дорожим и сохраняем наши отношения столь продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, идёт ли подготовка встречи лидеров стран - Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
12:40 22.02.2023
 
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле

Песков: лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог и дорожат отношениями партнерства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что лидеры России и Китая поддерживают честный диалог, в целом мы дорожим и сохраняем наши отношения столь продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, идёт ли подготовка встречи лидеров стран - Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
21 февраля, 17:24
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
 
РоссияКитайДмитрий ПесковВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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