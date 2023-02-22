https://ria.ru/20230222/kitay-1853681989.html
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:40
2023-02-22T12:40
2023-02-22T12:40
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что лидеры России и Китая поддерживают честный диалог, в целом мы дорожим и сохраняем наши отношения столь продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, идёт ли подготовка встречи лидеров стран - Владимира Путина и Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20230221/kitay-1853507383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле
Песков: лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог и дорожат отношениями партнерства