https://ria.ru/20230222/kitay-1853681989.html

Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле

Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023

Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, заявили в Кремле

Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:40

2023-02-22T12:40

2023-02-22T12:40

россия

китай

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что лидеры России и Китая поддерживают честный диалог, в целом мы дорожим и сохраняем наши отношения столь продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, идёт ли подготовка встречи лидеров стран - Владимира Путина и Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853507383.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, политика