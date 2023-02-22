https://ria.ru/20230222/kitay-1853657864.html

Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И

Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И - РИА Новости, 22.02.2023

Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И

Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:48

2023-02-22T11:48

2023-02-22T13:45

россия

москва

пекин

ван и (политик)

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853680498_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a078446fbf71d6e19f91fd5534dfd19.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И."Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.Он добавил, что Пекин и Москва постоянно раскрывают потенциал многопланового сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230222/knr-1853598716.html

россия

москва

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ван И: отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. 2023-02-22T11:48 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, пекин, ван и (политик), китай