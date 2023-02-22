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Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
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Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И
Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И
Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:48
2023-02-22T13:45
россия
москва
пекин
ван и (политик)
китай
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И."Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.Он добавил, что Пекин и Москва постоянно раскрывают потенциал многопланового сотрудничества двух стран.
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Ван И: отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития
Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
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россия, москва, пекин, ван и (политик), китай
Россия, Москва, Пекин, Ван И (политик), Китай
11:48 22.02.2023 (обновлено: 13:45 22.02.2023)
 
Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И

Ван И: Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость и приверженность многополярности

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай и Россия, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость, твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
"Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", - сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Он добавил, что Пекин и Москва постоянно раскрывают потенциал многопланового сотрудничества двух стран.
Флаг Китая в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 07:53
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности
 
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