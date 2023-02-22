16:04 22.02.2023 (обновлено: 17:12 22.02.2023)
Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных
Херш: США и Норвегия проводят совместные тайные операции со времен войны во Вьетнаме
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, автор статьи о причастности американцев к диверсии на "Северных потоках", заявил, что Соединенные Штаты и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме.
"Норвежские ВМС имеют долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой. Пять месяцев назад эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента Байдена", — написал журналист в новом материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
Он отметил, что норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама. Тогда же норвежские ВМС продали американцам корабли, в том числе патрульные катера.
В конце статьи журналист задается вопросом, что еще неизвестно о секретных событиях в Норвегии, которые могли привести к теракту на российских экспортных газопроводах. Он признался, что не уверен в том, что в американском конгрессе или СМИ найдется кто-нибудь заинтересованный в выяснении правды.
Восьмого февраля Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Поводом для диверсии, по его словам, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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