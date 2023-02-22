https://ria.ru/20230222/khersh-1853773073.html

Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных

Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных - РИА Новости, 22.02.2023

Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, автор статьи о причастности американцев к диверсии на "Северных потоках", заявил, что... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:04

2023-02-22T16:04

2023-02-22T17:12

в мире

сша

вьетнам

норвегия

центральное разведывательное управление (цру)

северный поток

сеймур херш

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, автор статьи о причастности американцев к диверсии на "Северных потоках", заявил, что Соединенные Штаты и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Он отметил, что норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама. Тогда же норвежские ВМС продали американцам корабли, в том числе патрульные катера. По словам Херша, который ссылается на источники, в начале 1964 года патрульные корабли прибыли на базу во Вьетнаме. Заявлялось, что норвежские капитаны будут обучать американских и вьетнамских моряков, но позже они участвовали в атаках. Затем Норвегия продала США еще не менее 18 катеров. В конце статьи журналист задается вопросом, что еще неизвестно о секретных событиях в Норвегии, которые могли привести к теракту на российских экспортных газопроводах. Он признался, что не уверен в том, что в американском конгрессе или СМИ найдется кто-нибудь заинтересованный в выяснении правды. Восьмого февраля Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Поводом для диверсии, по его словам, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230217/ssha-1852746872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, вьетнам, норвегия, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, сеймур херш