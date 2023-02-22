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Исследование показало, сколько в России зарабатывают туристические гиды - РИА Новости, 22.02.2023
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Туризм
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Исследование показало, сколько в России зарабатывают туристические гиды
Исследование показало, сколько в России зарабатывают туристические гиды - РИА Новости, 22.02.2023
Исследование показало, сколько в России зарабатывают туристические гиды
Количество вакансий для гидов на платформе "Авито Работа" в январе 2023 года выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T05:02
2023-02-22T05:02
туризм
туризм
новости - туризм
гид
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Количество вакансий для гидов на платформе "Авито Работа" в январе 2023 года выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплата гида в среднем составляет 50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса, результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости. "Интерес к профессии во многом связан с оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма", — сообщают эксперты. Чаще всего на платформе ищут гидов на работу со сменным графиком (59 процентов от опубликованных объявлений) и на полный рабочий день (20 процентов).Развитие турсектора также подстегнуло и интерес соискателей к профессии. Так, в январе 2023 года соискательская активность увеличилась на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследования, медианная зарплата гида составляет 50 тысяч рублей. За год она выросла на 17 процентов. Самый высокий доход — в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Так, во Владивостоке она составляет 76,5 тысячи рублей. На втором месте по зарплатному предложению Волгоград и Вологда (65 тысяч рублей). Замкнула тройку лидеров Самара (62,5 тысячи рублей). "Мы видим, что профессия гида стала более привлекательной для соискателей, они стали чаще интересоваться такими вакансиями. Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие", — отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
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туризм, новости - туризм, гид
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гид
05:02 22.02.2023
 
Исследование показало, сколько в России зарабатывают туристические гиды

"Авито Работа": количество вакансий для гидов за год выросло на 27 процентов

© Фото : Александр АндреевЭкскурсовод у арт-объекта "Тульская азбука"
Экскурсовод у арт-объекта Тульская азбука - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Количество вакансий для гидов на платформе "Авито Работа" в январе 2023 года выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплата гида в среднем составляет 50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса, результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости.
"Интерес к профессии во многом связан с оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма", — сообщают эксперты.
Чаще всего на платформе ищут гидов на работу со сменным графиком (59 процентов от опубликованных объявлений) и на полный рабочий день (20 процентов).
Развитие турсектора также подстегнуло и интерес соискателей к профессии. Так, в январе 2023 года соискательская активность увеличилась на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным исследования, медианная зарплата гида составляет 50 тысяч рублей. За год она выросла на 17 процентов. Самый высокий доход — в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Так, во Владивостоке она составляет 76,5 тысячи рублей. На втором месте по зарплатному предложению Волгоград и Вологда (65 тысяч рублей). Замкнула тройку лидеров Самара (62,5 тысячи рублей).
"Мы видим, что профессия гида стала более привлекательной для соискателей, они стали чаще интересоваться такими вакансиями. Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие", — отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
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