https://ria.ru/20230222/geroy-1853608215.html
Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова
Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова - РИА Новости, 22.02.2023
Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова
Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев на празднике в честь Дня защитника Отечества в Магадане вручил Золотую звезду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:25
2023-02-22T09:25
2023-02-22T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
магадан
харьковская область
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев на празднике в честь Дня защитника Отечества в Магадане вручил Золотую звезду Героя России родным Ивана Кабанова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам представитель правительства региона. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Кабанову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). "Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев вручил "золотую звезду" Героя России и Почетную грамоту Ивану Кабанову (посмертно), отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Награду торжественно вручили родным Ивана", - говорится в сообщении. Он уточнил, что старший лейтенант Иван Кабанов принимал участие в СВО с 22 мая 2022 года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. "В июне взвод под его командованием оборонял позиции батальона в Харьковской области. Офицер, грамотно распределив силы и огневые средства взвода, отбил три атаки противника, уничтожив до тридцати военнослужащих ВСУ и выведя из строя семь единиц бронированной техники, лично уничтожил четырех врагов из стрелкового оружия, удержал порученный ему участок обороны. В июле силами взвода под ожесточённым огнём артиллерии противника удержал тактически важный перекресток дорог, осуществлял корректировку огня артиллерии батальона, три раза вызывал огонь на себя", - рассказал собеседник агентства. По официальным данным, Иван Кабанов в течение нескольких часов удерживал позиции, что позволило подразделениям соединения выйти без потерь на указанный рубеж. В ходе боя силами взвода уничтожил до 30 националистов, при этом лично уничтожил пулеметный расчёт и бронетранспортёр противника. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, магадан, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Магадан, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова
Правительство Магадана: Герой России Кабанов вызвал огонь на себя и погиб в рукопашной
МАГАДАН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев на празднике в честь Дня защитника Отечества в Магадане вручил Золотую звезду Героя России родным Ивана Кабанова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам представитель правительства региона.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Кабанову Указом Президента Российской Федерации присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
"Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев вручил "золотую звезду" Героя России и Почетную грамоту Ивану Кабанову (посмертно), отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Награду торжественно вручили родным Ивана", - говорится в сообщении.
Он уточнил, что старший лейтенант Иван Кабанов принимал участие в СВО с 22 мая 2022 года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.
"В июне взвод под его командованием оборонял позиции батальона в Харьковской области. Офицер, грамотно распределив силы и огневые средства взвода, отбил три атаки противника, уничтожив до тридцати военнослужащих ВСУ и выведя из строя семь единиц бронированной техники, лично уничтожил четырех врагов из стрелкового оружия, удержал порученный ему участок обороны. В июле силами взвода под ожесточённым огнём артиллерии противника удержал тактически важный перекресток дорог, осуществлял корректировку огня артиллерии батальона, три раза вызывал огонь на себя", - рассказал собеседник агентства.
По официальным данным, Иван Кабанов в течение нескольких часов удерживал позиции, что позволило подразделениям соединения выйти без потерь на указанный рубеж. В ходе боя силами взвода уничтожил до 30 националистов, при этом лично уничтожил пулеметный расчёт и бронетранспортёр противника. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение.