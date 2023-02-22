https://ria.ru/20230222/geroy-1853608215.html

Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова

Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова - РИА Новости, 22.02.2023

Власти Магадана рассказали о подвиге Героя России Ивана Кабанова

Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев на празднике в честь Дня защитника Отечества в Магадане вручил Золотую звезду... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:25

2023-02-22T09:25

2023-02-22T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

магадан

харьковская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg

МАГАДАН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев на празднике в честь Дня защитника Отечества в Магадане вручил Золотую звезду Героя России родным Ивана Кабанова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам представитель правительства региона. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Кабанову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). "Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России, вице-адмирал Олег Голубев вручил "золотую звезду" Героя России и Почетную грамоту Ивану Кабанову (посмертно), отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Награду торжественно вручили родным Ивана", - говорится в сообщении. Он уточнил, что старший лейтенант Иван Кабанов принимал участие в СВО с 22 мая 2022 года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. "В июне взвод под его командованием оборонял позиции батальона в Харьковской области. Офицер, грамотно распределив силы и огневые средства взвода, отбил три атаки противника, уничтожив до тридцати военнослужащих ВСУ и выведя из строя семь единиц бронированной техники, лично уничтожил четырех врагов из стрелкового оружия, удержал порученный ему участок обороны. В июле силами взвода под ожесточённым огнём артиллерии противника удержал тактически важный перекресток дорог, осуществлял корректировку огня артиллерии батальона, три раза вызывал огонь на себя", - рассказал собеседник агентства. По официальным данным, Иван Кабанов в течение нескольких часов удерживал позиции, что позволило подразделениям соединения выйти без потерь на указанный рубеж. В ходе боя силами взвода уничтожил до 30 националистов, при этом лично уничтожил пулеметный расчёт и бронетранспортёр противника. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение.

https://ria.ru/20220320/geroy-1778838142.html

россия

магадан

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, магадан, харьковская область, вооруженные силы рф