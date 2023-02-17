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Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно
Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 17.02.2023
Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно
Президент России издал указ о присвоении звания Героя России посмертно магаданскому участнику специальной военной операции Ивану Кабанову, написал на своих... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:48
2023-02-17T09:48
2023-02-17T10:10
специальная военная операция на украине
россия
магадан
магаданская область
владимир путин
сергей носов
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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Президент России издал указ о присвоении звания Героя России посмертно магаданскому участнику специальной военной операции Ивану Кабанову, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов. Иван Кабанов служил по контракту командиром первого мотострелкового взвода войсковой части 34667 и погиб на Украине 15 октября 2022 года. "Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено старшему лейтенанту Ивану Кабанову, отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Магаданец был командиром мотострелкового взвода, храбро и с честью выполнял свой долг по избавлению жителей российского Донбасса от нацистов", - написал Носов. Обстоятельства, при которых был совершен подвиг, не раскрываются.
https://ria.ru/20220320/geroy-1778838142.html
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россия, магадан, магаданская область, владимир путин, сергей носов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Магадан, Магаданская область, Владимир Путин, Сергей Носов
09:48 17.02.2023 (обновлено: 10:10 17.02.2023)
Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно
Участнику спецоперации из Магадана Кабанову посмертно присвоили звание Героя России