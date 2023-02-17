https://ria.ru/20230217/zvanie-1852589417.html

Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно

Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 17.02.2023

Участнику спецоперации из Магадана присвоили звание Героя России посмертно

Президент России издал указ о присвоении звания Героя России посмертно магаданскому участнику специальной военной операции Ивану Кабанову, написал на своих... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:48

2023-02-17T09:48

2023-02-17T10:10

специальная военная операция на украине

россия

магадан

магаданская область

владимир путин

сергей носов

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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Президент России издал указ о присвоении звания Героя России посмертно магаданскому участнику специальной военной операции Ивану Кабанову, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Магаданской области Сергей Носов. Иван Кабанов служил по контракту командиром первого мотострелкового взвода войсковой части 34667 и погиб на Украине 15 октября 2022 года. "Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено старшему лейтенанту Ивану Кабанову, отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции. Магаданец был командиром мотострелкового взвода, храбро и с честью выполнял свой долг по избавлению жителей российского Донбасса от нацистов", - написал Носов. Обстоятельства, при которых был совершен подвиг, не раскрываются.

https://ria.ru/20220320/geroy-1778838142.html

россия

магадан

магаданская область

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россия, магадан, магаданская область, владимир путин, сергей носов