https://ria.ru/20230222/fregat-1853590309.html

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР - РИА Новости, 22.02.2023

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T05:10

2023-02-22T05:10

2023-02-22T05:11

юар

индийский океан

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николай евменов

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота. Отмечается, что в ЮАР экипаж корабля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской Республики. Кроме того, запланировано совместное участие североморцев, южно-африканских национальных сил обороны и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в трёхстороннем военно-морском учении. В ходе учений акцент сделают на задачах по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности. В порту фрегат посетил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в ЮАР. Также во время стоянки пройдут спортивные соревнования между российскими моряками и представителями военно-морских сил ЮАР и ВМС НОАК. В начале прошлой недели российский корабль совершил деловой заход в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики на Атлантическом побережье, где пополнил запасы пресной воды и продовольствия, а затем посетил порт Дурбан (ЮАР) на побережье Индийского океана. Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел из Североморска в дальний боевой поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю 4 января. Впервые боевой поход корабль совершает с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту. Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль добавил, что помимо "Цирконов" на борту фрегата находятся крылатые ракеты "Калибр".

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/fregat-1843803137.html

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юар, индийский океан, россия, николай евменов, народно-освободительная армия китая, калибр