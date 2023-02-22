15:46 22.02.2023 (обновлено: 16:21 22.02.2023)
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации единогласно одобрил президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Сегодня днем его единогласно приняла Государственная дума.
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В документе указано, что он вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия страны в договоре будет принимать президент.
Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
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Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.