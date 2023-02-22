https://ria.ru/20230222/dsnv-1853764528.html

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совет Федерации единогласно одобрил президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:46

2023-02-22T15:46

2023-02-22T16:21

россия

франция

великобритания

совет федерации рф

госдума рф

договор снв-3

владимир путин

сша

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации единогласно одобрил президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.Сегодня днем его единогласно приняла Государственная дума.В документе указано, что он вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия страны в договоре будет принимать президент.Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853574744.html

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853622629.html

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россия, франция, великобритания, совет федерации рф, госдума рф, договор снв-3, владимир путин, сша