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Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:54
2023-02-22T13:51
россия
безопасность
госдума рф
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда.Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
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россия, безопасность, госдума рф, договор снв-3
Россия, Безопасность, Госдума РФ, Договор СНВ-3
11:54 22.02.2023 (обновлено: 13:51 22.02.2023)
 
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы РФ
В здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 23:57
Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ
Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 10:07
Рябков не исключил выхода США из ДСНВ
Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:50
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
 
РоссияБезопасностьГосдума РФДоговор СНВ-3
 
 
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