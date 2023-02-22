10:45 22.02.2023 (обновлено: 12:57 22.02.2023)
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ДСНВ
Комитет Совфеда по обороне поддержал приостановку участия России в ДСНВ
Ракетные войска. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне поддержал президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил РИА Новости глава комитета Виктор Бондарев.
"Предварительно одобрил", — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня комитеты Госдумы по международным делам и обороне также рекомендовали принять законопроект.
Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
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Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
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