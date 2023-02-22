https://ria.ru/20230222/deyateli-1853827438.html
В Совфеде заявили, что не поддержат деятелей культуры, оскорбляющих армию
В Совфеде заявили, что не поддержат деятелей культуры, оскорбляющих армию - РИА Новости, 22.02.2023
В Совфеде заявили, что не поддержат деятелей культуры, оскорбляющих армию
Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ никогда не поддержит тех деятелей культуры, которые оскорбляют российскую армию, страну, заявила... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:28
2023-02-22T17:28
2023-02-22T17:36
культура
лилия гумерова
людмила нарусова
лия ахеджакова
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ никогда не поддержит тех деятелей культуры, которые оскорбляют российскую армию, страну, заявила председатель комитета Лилия Гумерова на пленарном заседании палаты в среду. Тему "притеснения" деятелей культуры, которые, по ее словам, были вынуждены уйти из театра из-за своей позиции подняла сенатор Людмила Нарусова. Она отметила, что "сейчас Госдума просто завалена" предложениями разных мер в отношении тех, кто сделал "шаг в сторону". Артистов "выдавливают из театров", сказала политик, отметив, что, в частности, нет возможности работать у Лилии Ахеджаковой и на это нельзя не реагировать. Нарусова попросила комитет по образованию, науке и культуре обратиться в Минкультуры за разъяснениями, заявив, что преследовать человека за его убеждения – "это неконституционно". "Комитет мониторит эту ситуацию", - сказала в ответ Гумерова. Она подчеркнула, что "комитет СФ по науке, образованию и культуре никогда не поддержит деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну, нашу армию". "С кем вы, деятели культуры? Идет война", - заявила Гумерова. По мнению Нарусовой в подобных случаях нужно дифференцировать ответственность, отличая выражение своего мнения от ситуации, когда "человек поливает грязью"."Людмила Борисовна, наказывают за предательство, а не за поведение", - отреагировал на ее заявление первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.На это Нарусова заметила, что "предательство – это статья Уголовного кодекса и должны быть жесткие обоснования предательства". В данном случае слово "предательство" - просто эмоция, считает она.Народная артистка России Лия Ахеджакова ранее рассказала РИА Новости, что спектакли с ее участием в "Современнике" заменены, добавив, что ролей в театре у нее не осталось и новых планов пока нет. Ранее артистку критиковали за негативные высказывания о российской армии, а в одном из ее театральных монологов зрители усмотрели оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
https://ria.ru/20220325/rossiya-1780011542.html
https://ria.ru/20221109/iskusstvo-1830249180.html
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лилия гумерова, людмила нарусова, лия ахеджакова, совет федерации рф
Культура, Лилия Гумерова, Людмила Нарусова, Лия Ахеджакова, Совет Федерации РФ
17:28 22.02.2023 (обновлено: 17:36 22.02.2023)
В Совфеде заявили, что не поддержат деятелей культуры, оскорбляющих армию
Сенатор Гумерова: Совфед никогда не поддержит деятелей культуры, которые оскорбляют армию
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ никогда не поддержит тех деятелей культуры, которые оскорбляют российскую армию, страну, заявила председатель комитета Лилия Гумерова на пленарном заседании палаты в среду.
Тему "притеснения" деятелей культуры, которые, по ее словам, были вынуждены уйти из театра из-за своей позиции подняла сенатор Людмила Нарусова. Она отметила, что "сейчас Госдума просто завалена" предложениями разных мер в отношении тех, кто сделал "шаг в сторону". Артистов "выдавливают из театров", сказала политик, отметив, что, в частности, нет возможности работать у Лилии Ахеджаковой и на это нельзя не реагировать.
Нарусова попросила комитет по образованию, науке и культуре обратиться в Минкультуры за разъяснениями, заявив, что преследовать человека за его убеждения – "это неконституционно".
"Комитет мониторит эту ситуацию", - сказала в ответ Гумерова.
Она подчеркнула, что "комитет СФ по науке, образованию и культуре никогда не поддержит деятелей культуры, которые оскорбляют нашу страну, нашу армию".
"С кем вы, деятели культуры? Идет война", - заявила Гумерова.
По мнению Нарусовой в подобных случаях нужно дифференцировать ответственность, отличая выражение своего мнения от ситуации, когда "человек поливает грязью".
"Людмила Борисовна, наказывают за предательство, а не за поведение", - отреагировал на ее заявление первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
На это Нарусова заметила, что "предательство – это статья Уголовного кодекса и должны быть жесткие обоснования предательства". В данном случае слово "предательство" - просто эмоция, считает она.
Народная артистка России Лия Ахеджакова ранее рассказала РИА Новости, что спектакли с ее участием в "Современнике" заменены, добавив, что ролей в театре у нее не осталось и новых планов пока нет.
Ранее артистку критиковали за негативные высказывания о российской армии, а в одном из ее театральных монологов зрители усмотрели оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.