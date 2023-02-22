Рейтинг@Mail.ru
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/bayden-1853900060.html
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета - РИА Новости, 22.02.2023
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета
Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:27
2023-02-22T23:27
в мире
сша
варшава
джо байден
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853357303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da76b6e272ce9f6dfb6aa7de1bfd2edc.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета.Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и взошел на борт."Пора отправлять Джо на пенсию", — написал пользователь."Печально... но скоро нам понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One", — добавил второй."Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?", — отметил комментатор."Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — выразил свое мнение еще один читатель."Ему следует уйти в отставку", — заключил пятый.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В ноябре ему исполнилось 80 лет.
https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html
https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
2023-02-22T23:27
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853357303_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_02132b58b5a7edbeca4c541bb8ccac4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, варшава, джо байден, twitter
В мире, США, Варшава, Джо Байден, Twitter
23:27 22.02.2023
 
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета

Пользователи Twitter призвали задуматься о здоровье Байдена после его падения у самолета

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в аэропорту "Жешув-Ясенка" в Польше
Президент США Джо Байден в аэропорту Жешув-Ясенка в Польше - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в аэропорту "Жешув-Ясенка" в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета.
Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и взошел на борт.
"Пора отправлять Джо на пенсию", — написал пользователь.
"Печально... но скоро нам понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One", — добавил второй.
"Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?", — отметил комментатор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 17:35Специальная военная операция на Украине
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину
"Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — выразил свое мнение еще один читатель.
"Ему следует уйти в отставку", — заключил пятый.
Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В ноябре ему исполнилось 80 лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 22:31
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
 
В миреСШАВаршаваДжо БайденTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала