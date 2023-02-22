https://ria.ru/20230222/bayden-1853900060.html

В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета

В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета - РИА Новости, 22.02.2023

В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета

Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:27

2023-02-22T23:27

2023-02-22T23:27

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джо байден

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета.Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и взошел на борт."Пора отправлять Джо на пенсию", — написал пользователь."Печально... но скоро нам понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One", — добавил второй."Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?", — отметил комментатор."Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — выразил свое мнение еще один читатель."Ему следует уйти в отставку", — заключил пятый.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В ноябре ему исполнилось 80 лет.

https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html

https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html

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Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет 2023-02-22T23:27 true PT0M25S

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