https://ria.ru/20230222/bayden-1853900060.html
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета - РИА Новости, 22.02.2023
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета
Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:27
2023-02-22T23:27
2023-02-22T23:27
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета.Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и взошел на борт."Пора отправлять Джо на пенсию", — написал пользователь."Печально... но скоро нам понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One", — добавил второй."Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?", — отметил комментатор."Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — выразил свое мнение еще один читатель."Ему следует уйти в отставку", — заключил пятый.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В ноябре ему исполнилось 80 лет.
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Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет
2023-02-22T23:27
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в мире, сша, варшава, джо байден, twitter
В мире, США, Варшава, Джо Байден, Twitter
В США заговорили об отставке Байдена после его падения у самолета
Пользователи Twitter призвали задуматься о здоровье Байдена после его падения у самолета
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Пользователи Twitter
забеспокоились о способности президента США Джо Байдена исполнять свои обязанности после очередного падения у самолета.
Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы
. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и взошел на борт.
"Пора отправлять Джо на пенсию", — написал пользователь.
"Печально... но скоро нам понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One", — добавил второй.
"Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?", — отметил комментатор.
"Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — выразил свое мнение еще один читатель.
"Ему следует уйти в отставку", — заключил пятый.
Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В ноябре ему исполнилось 80 лет.