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Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html
Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина
Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 22.02.2023
Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его заявления о расплате России за действия на Украине. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:10
2023-02-22T20:35
в мире
россия
украина
москва
джо байден
владимир путин
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его заявления о расплате России за действия на Украине.В своем посте в соцсети американский лидер написал, что Москва якобы уже платит высокую цену из-за беспрецедентных санкций со стороны Соединенных Штатов. Он также отметил, что на этой неделе Вашингтон намерен объявить о новых ограничительных мерах. Подписчики главы Белого дома, со своей стороны, усомнились в эффективности новых рестрикций. "На самом деле это мы платим за Украину, причем в прямом смысле этого слова", — написал Бумер Мейс."Мы расплачиваемся за ваше злоупотребление властью в США", — добавил Джеймс Теллер."Если вы не заметили, санкции ничего не дают. У России процветающая экономика, и она может легко продавать товары остальному миру. Единственное, что делают санкции против Москвы, — сокращают российские поставки в западные страны. Они становятся только сильнее от происходящего", — поделился своим мнением Роберт."Какую цену платит Россия? Я слышал, что инфляция у них ниже, чем у нас, на полках в магазинах там полно товаров, у них много газа и нефти, много покупателей, которые хотят их приобретать", — написал еще один читатель."Это ложь. У России все хорошо. Америка платит ужасную цену. Прекратите провоцировать большую ядерную сверхдержаву. У США есть свои проблемы. Пришло время поставить нашу страну на первое место", — призвал Мэтью Луп.Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html
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в мире, россия, украина, москва, джо байден, владимир путин, twitter, сша
В мире, Россия, Украина, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Twitter, Специальная военная операция на Украине, США
17:10 22.02.2023 (обновлено: 20:35 22.02.2023)
 
Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина

Пользователи Twitter высмеяли Байдена после заявления о расплате России из-за Украины

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его заявления о расплате России за действия на Украине.
В своем посте в соцсети американский лидер написал, что Москва якобы уже платит высокую цену из-за беспрецедентных санкций со стороны Соединенных Штатов. Он также отметил, что на этой неделе Вашингтон намерен объявить о новых ограничительных мерах.
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Подписчики главы Белого дома, со своей стороны, усомнились в эффективности новых рестрикций.
"На самом деле это мы платим за Украину, причем в прямом смысле этого слова", — написал Бумер Мейс.
"Мы расплачиваемся за ваше злоупотребление властью в США", — добавил Джеймс Теллер.
"Если вы не заметили, санкции ничего не дают. У России процветающая экономика, и она может легко продавать товары остальному миру. Единственное, что делают санкции против Москвы, — сокращают российские поставки в западные страны. Они становятся только сильнее от происходящего", — поделился своим мнением Роберт.
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"Какую цену платит Россия? Я слышал, что инфляция у них ниже, чем у нас, на полках в магазинах там полно товаров, у них много газа и нефти, много покупателей, которые хотят их приобретать", — написал еще один читатель.
"Это ложь. У России все хорошо. Америка платит ужасную цену. Прекратите провоцировать большую ядерную сверхдержаву. У США есть свои проблемы. Пришло время поставить нашу страну на первое место", — призвал Мэтью Луп.
Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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