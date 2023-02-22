https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html

Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина

Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 22.02.2023

Американцы посмеялись над новыми угрозами Байдена в адрес Путина

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его заявления о расплате России за действия на Украине. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:10

2023-02-22T17:10

2023-02-22T20:35

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его заявления о расплате России за действия на Украине.В своем посте в соцсети американский лидер написал, что Москва якобы уже платит высокую цену из-за беспрецедентных санкций со стороны Соединенных Штатов. Он также отметил, что на этой неделе Вашингтон намерен объявить о новых ограничительных мерах. Подписчики главы Белого дома, со своей стороны, усомнились в эффективности новых рестрикций. "На самом деле это мы платим за Украину, причем в прямом смысле этого слова", — написал Бумер Мейс."Мы расплачиваемся за ваше злоупотребление властью в США", — добавил Джеймс Теллер."Если вы не заметили, санкции ничего не дают. У России процветающая экономика, и она может легко продавать товары остальному миру. Единственное, что делают санкции против Москвы, — сокращают российские поставки в западные страны. Они становятся только сильнее от происходящего", — поделился своим мнением Роберт."Какую цену платит Россия? Я слышал, что инфляция у них ниже, чем у нас, на полках в магазинах там полно товаров, у них много газа и нефти, много покупателей, которые хотят их приобретать", — написал еще один читатель."Это ложь. У России все хорошо. Америка платит ужасную цену. Прекратите провоцировать большую ядерную сверхдержаву. У США есть свои проблемы. Пришло время поставить нашу страну на первое место", — призвал Мэтью Луп.Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

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в мире, россия, украина, москва, джо байден, владимир путин, twitter, сша