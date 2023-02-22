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"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html
"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине
"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине
США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине и начать вырабатывать мирные пути его разрешения, заявил конгрессмен Энди Биггс в эфире Fox News. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:51
2023-02-22T23:24
в мире
украина
россия
си цзиньпин
джо байден
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине и начать вырабатывать мирные пути его разрешения, заявил конгрессмен Энди Биггс в эфире Fox News."Я, без сомнения, виню президента Байдена", — сказал он.На фоне сообщений о возможном визите Си Цзиньпина в Россию американскому лидеру следовало бы выработать дипломатический путь решения конфликта на Украине. Вместо этого он выделил киевским властям очередные 500 миллионов помощи, подчеркнул Биггс.США, по его мнению, практически находятся в состоянии холодной войны с Китаем, а между Москвой и Вашингтоном и вовсе идет прокси-война. Все это должно подтолкнуть американцев приложить во много раз больше усилий, чтобы урегулировать украинский кризис, считает конгрессмен."Сейчас уже нет победителей — США даже не могут обеспечить собственную безопасность, но шлют Киеву военную помощь. Необходимо выработать дипломатическое решение конфликта на Украине, но американская администрация ни разу не говорила про мирные переговоры. Вместо этого она подливает все больше масла в огонь, пока на фронте гибнут люди", — подытожил политик.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html
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в мире, украина, россия, си цзиньпин, джо байден, сша
В мире, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Специальная военная операция на Украине
13:51 22.02.2023 (обновлено: 23:24 22.02.2023)
 
"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине

Американский конгрессмен Биггс обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине и начать вырабатывать мирные пути его разрешения, заявил конгрессмен Энди Биггс в эфире Fox News.
"Я, без сомнения, виню президента Байдена", — сказал он.
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На фоне сообщений о возможном визите Си Цзиньпина в Россию американскому лидеру следовало бы выработать дипломатический путь решения конфликта на Украине. Вместо этого он выделил киевским властям очередные 500 миллионов помощи, подчеркнул Биггс.
США, по его мнению, практически находятся в состоянии холодной войны с Китаем, а между Москвой и Вашингтоном и вовсе идет прокси-война. Все это должно подтолкнуть американцев приложить во много раз больше усилий, чтобы урегулировать украинский кризис, считает конгрессмен.
"Сейчас уже нет победителей — США даже не могут обеспечить собственную безопасность, но шлют Киеву военную помощь. Необходимо выработать дипломатическое решение конфликта на Украине, но американская администрация ни разу не говорила про мирные переговоры. Вместо этого она подливает все больше масла в огонь, пока на фронте гибнут люди", — подытожил политик.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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