https://ria.ru/20230222/avtomobili-1853594232.html

Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию

Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию - РИА Новости, 22.02.2023

Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию

Иранские компании Saipa и Iran Khodro собираются поставлять свои автомобили в Россию, сейчас их машины проходят сертификацию, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T07:05

2023-02-22T07:05

2023-02-22T10:59

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иран

iran khodro

экономика

авто

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иранские компании Saipa и Iran Khodro собираются поставлять свои автомобили в Россию, сейчас их машины проходят сертификацию, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. Он не уточнил, как именно компания собирается отправлять автомобили в Россию — напрямую или через Белоруссию. По словам Галибафа, этот вопрос связан с западными санкциями. Не стал он говорить и о том, заключила ли Saipa договор на поставку только на белорусский рынок, или же часть партии в 45 тысяч авто пойдет через Белоруссию в Россию.Собеседник агентства отметил, что непосредственно с российской стороной Saipa никаких соглашений не заключала. Сейчас с Москвой ведутся переговоры, а машины проходят сертификацию. Такая же ситуация сложилась и с автомобилями иранского автоконцерна Iran Khodro. "Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из России для заключения договора о поставках", — сказал иранский чиновник. В начале февраля посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в Россию более 20 тысяч машин в год, а Iran Khodro уже к концу марта планирует поставить около двух тысяч своих авто. Но в Минпромторге заявили, что такие поставки будут невозможны, пока иранские автомобили не пройдут сертификацию.

https://ria.ru/20230215/avtomobili-1852058418.html

https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html

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россия, иран, iran khodro, экономика, авто