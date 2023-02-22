https://ria.ru/20230222/avtomobili-1853594232.html
Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию
Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию - РИА Новости, 22.02.2023
Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию
Иранские компании Saipa и Iran Khodro собираются поставлять свои автомобили в Россию, сейчас их машины проходят сертификацию, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:05
2023-02-22T07:05
2023-02-22T10:59
россия
иран
iran khodro
экономика
авто
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иранские компании Saipa и Iran Khodro собираются поставлять свои автомобили в Россию, сейчас их машины проходят сертификацию, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. Он не уточнил, как именно компания собирается отправлять автомобили в Россию — напрямую или через Белоруссию. По словам Галибафа, этот вопрос связан с западными санкциями. Не стал он говорить и о том, заключила ли Saipa договор на поставку только на белорусский рынок, или же часть партии в 45 тысяч авто пойдет через Белоруссию в Россию.Собеседник агентства отметил, что непосредственно с российской стороной Saipa никаких соглашений не заключала. Сейчас с Москвой ведутся переговоры, а машины проходят сертификацию. Такая же ситуация сложилась и с автомобилями иранского автоконцерна Iran Khodro. "Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из России для заключения договора о поставках", — сказал иранский чиновник. В начале февраля посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в Россию более 20 тысяч машин в год, а Iran Khodro уже к концу марта планирует поставить около двух тысяч своих авто. Но в Минпромторге заявили, что такие поставки будут невозможны, пока иранские автомобили не пройдут сертификацию.
https://ria.ru/20230215/avtomobili-1852058418.html
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россия, иран, iran khodro, экономика, авто
Россия, Иран, Iran Khodro, Экономика, Авто
07:05 22.02.2023 (обновлено: 10:59 22.02.2023)
Иранские компании проходят сертификацию для поставок автомобилей в Россию
В Минпроме Ирана заявили, что процесс поставок автомобилей в Россию на стадии сертификации
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иранские компании Saipa и Iran Khodro собираются поставлять свои автомобили в Россию, сейчас их машины проходят сертификацию, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.
"Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок", — сказал Галибаф.
Он не уточнил, как именно компания собирается отправлять автомобили в Россию — напрямую или через Белоруссию. По словам Галибафа, этот вопрос связан с западными санкциями. Не стал он говорить и о том, заключила ли Saipa договор на поставку только на белорусский рынок, или же часть партии в 45 тысяч авто пойдет через Белоруссию в Россию.
Собеседник агентства отметил, что непосредственно с российской стороной Saipa никаких соглашений не заключала. Сейчас с Москвой ведутся переговоры, а машины проходят сертификацию. Такая же ситуация сложилась и с автомобилями иранского автоконцерна Iran Khodro.
"Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из России для заключения договора о поставках", — сказал иранский чиновник.
В начале февраля посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью
РИА Новости, что Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в Россию более 20 тысяч машин в год, а Iran Khodro
уже к концу марта планирует поставить около двух тысяч своих авто. Но в Минпромторге заявили, что такие поставки будут невозможны, пока иранские автомобили не пройдут сертификацию.