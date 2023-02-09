https://ria.ru/20230209/iran-1850705191.html

Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей

Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей - РИА Новости, 09.02.2023

Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей

Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год, заявил в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:26

2023-02-09T05:26

2023-02-09T11:42

экономика

россия

тегеран (город)

иран

iran khodro

saipa

авто

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.При этом Дедов подчеркнул, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок.Он также отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по перспективам совместного производства автомобилей и компонентов к ним.Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html

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экономика, россия, тегеран (город), иран, iran khodro, saipa, авто