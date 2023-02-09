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Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей - РИА Новости, 09.02.2023
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Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей
Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей - РИА Новости, 09.02.2023
Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей
Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год, заявил в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:26
2023-02-09T11:42
экономика
россия
тегеран (город)
иран
iran khodro
saipa
авто
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.При этом Дедов подчеркнул, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок.Он также отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по перспективам совместного производства автомобилей и компонентов к ним.Читайте полный текст интервью Алексея Дедова &gt;&gt;
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экономика, россия, тегеран (город), иран, iran khodro, saipa, авто
Экономика, Россия, Тегеран (город), Иран, Iran Khodro, Saipa, Авто
05:26 09.02.2023 (обновлено: 11:42 09.02.2023)
 
Автоконцерн Iran Khodro планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей

Посол Дедов: Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей

© Фото : Iran KhodroАвтомобиль Iran Khodro Runna
Автомобиль Iran Khodro Runna - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Iran Khodro
Автомобиль Iran Khodro Runna. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

"В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro ("Иран Ходро") входит поставка двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года. <...> Компания Saipa ("Сайпа") также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин", — сказал посол.

При этом Дедов подчеркнул, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок.
Он также отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по перспективам совместного производства автомобилей и компонентов к ним.
Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
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