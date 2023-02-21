https://ria.ru/20230221/zerno-1853393684.html
Путин рассказал об экспорте российского зерна
Путин рассказал об экспорте российского зерна - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал об экспорте российского зерна
Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы, а в 2022-2023 сельскохозяйственном... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:51
2023-02-21T12:51
2023-02-21T13:19
россия
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы, а в 2022-2023 сельскохозяйственном году Россия экспортирует до 55-60 миллионов тонн зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым абсолютно планом", - сказал Путин в послании.РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Россия, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:51 21.02.2023 (обновлено: 13:19 21.02.2023)
Путин рассказал об экспорте российского зерна
Путин: Россия в 2022-2023 сельхозгоду экспортирует от 55 до 60 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы, а в 2022-2023 сельскохозяйственном году Россия экспортирует до 55-60 миллионов тонн зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым абсолютно планом", - сказал Путин в послании.
РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз
в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.