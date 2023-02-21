https://ria.ru/20230221/zerno-1853393684.html

Путин рассказал об экспорте российского зерна

Путин рассказал об экспорте российского зерна - РИА Новости, 21.02.2023

Путин рассказал об экспорте российского зерна

Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы, а в 2022-2023 сельскохозяйственном... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:51

2023-02-21T12:51

2023-02-21T13:19

россия

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы, а в 2022-2023 сельскохозяйственном году Россия экспортирует до 55-60 миллионов тонн зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе больше 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым абсолютно планом", - сказал Путин в послании.РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230220/kazakhstan-1853048474.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин