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Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом - РИА Новости, 21.02.2023
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Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом
Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом - РИА Новости, 21.02.2023
Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом
Новгородская область включится в работу практически по каждому из обозначенных президентом направлений, заявил глава региона Андрей Никитин, комментируя... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:20
2023-02-21T19:20
новгородская область
андрей никитин (политик)
волхов
иртыш (река)
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
новгородская областная дума
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Новгородская область включится в работу практически по каждому из обозначенных президентом направлений, заявил глава региона Андрей Никитин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.Губернатор сообщил, что в соответствии с поручениями президента региону предстоит системная работа в сфере экологии. В частности, будут продолжены программы внедрения сортировки отходов и их переработке, строительства новых полигонов и рекультивации старых.В своем послании президент указал, что программы оздоровления водных объектов в перспективе расширят на Каму, Иртыш, Урал, Неву, а также, в том числе, Волхов и озеро Ильмень. По словам Никитина, для региона эта тема является важной и долгожданной."Расчистка судовых ходов на Волхове проводилась более пяти лет назад, русло реки локально расчищалось примерно 15 лет назад. Образовались большие объемы иловых отложений. На федеральном уровне, в Росводресурсах, подтверждают необходимость проведения работ по расчистке русла в черте города Великий Новгород. Они требуются на отдельных участках, в том числе, у Колмовского и Деревяницкого мостов. Специалисты называют ориентировочный объем изымаемого грунта – 300 тысяч кубометров", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба главы региона.Никитин отметил, что решение о проведении изыскательских работ может быть принято Росводресурсами уже в этом году.Он также выделил в послании предложение о создании инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд и практик в муниципалитетах.Комментируя слова президента о необходимости расширить подготовку специалистов рабочих профессий, глава Новгородской области отметил, что регион уже участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". Эта программа отличается более комплексным подходом к системе среднего профессионального образования, чем предыдущие: переформатирует систему управления процессом обучения, учитывает отраслевые особенности и вовлекает в процесс работодателей, а педагоги колледжей проходят переподготовку и получают новые компетенции."Сейчас в программе "Профессионалитет" у нас участвует строительный колледж. Планируется, что в нее войдут и другие учреждения среднего профессионального образования нашего региона", – пояснил губернатор.
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853471938.html
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новгородская область
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новгородская область, андрей никитин (политик), волхов, иртыш (река), владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, новгородская областная дума
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Волхов, Иртыш (река), Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Новгородская областная Дума
19:20 21.02.2023
 

Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Новгородская область включится в работу практически по каждому из обозначенных президентом направлений, заявил глава региона Андрей Никитин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Губернатор сообщил, что в соответствии с поручениями президента региону предстоит системная работа в сфере экологии. В частности, будут продолжены программы внедрения сортировки отходов и их переработке, строительства новых полигонов и рекультивации старых.
В своем послании президент указал, что программы оздоровления водных объектов в перспективе расширят на Каму, Иртыш, Урал, Неву, а также, в том числе, Волхов и озеро Ильмень. По словам Никитина, для региона эта тема является важной и долгожданной.
"Расчистка судовых ходов на Волхове проводилась более пяти лет назад, русло реки локально расчищалось примерно 15 лет назад. Образовались большие объемы иловых отложений. На федеральном уровне, в Росводресурсах, подтверждают необходимость проведения работ по расчистке русла в черте города Великий Новгород. Они требуются на отдельных участках, в том числе, у Колмовского и Деревяницкого мостов. Специалисты называют ориентировочный объем изымаемого грунта – 300 тысяч кубометров", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба главы региона.
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Никитин отметил, что решение о проведении изыскательских работ может быть принято Росводресурсами уже в этом году.
Он также выделил в послании предложение о создании инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд и практик в муниципалитетах.
"Новгородская область каждый год участвует во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". С каждым годом количество заявок на конкурс от команд растет. Предложение главы государства создать механизм поддержки лучших управленческих команд, практик крупных, средних и небольших муниципалитетов станет дополнительным серьёзным стимулом для развития системы управления на муниципальном уровне", – уверен Никитин.
Комментируя слова президента о необходимости расширить подготовку специалистов рабочих профессий, глава Новгородской области отметил, что регион уже участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". Эта программа отличается более комплексным подходом к системе среднего профессионального образования, чем предыдущие: переформатирует систему управления процессом обучения, учитывает отраслевые особенности и вовлекает в процесс работодателей, а педагоги колледжей проходят переподготовку и получают новые компетенции.
"Сейчас в программе "Профессионалитет" у нас участвует строительный колледж. Планируется, что в нее войдут и другие учреждения среднего профессионального образования нашего региона", – пояснил губернатор.
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Новгородская областьАндрей Никитин (политик)ВолховИртыш (река)Владимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаНовгородская областная Дума
 
 
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