https://ria.ru/20230221/zadachi-1853542431.html

Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом

Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом - РИА Новости, 21.02.2023

Никитин: регион включится в работу по задачам, поставленным президентом

Новгородская область включится в работу практически по каждому из обозначенных президентом направлений, заявил глава региона Андрей Никитин, комментируя... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:20

2023-02-21T19:20

2023-02-21T19:20

новгородская область

андрей никитин (политик)

волхов

иртыш (река)

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

новгородская областная дума

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Новгородская область включится в работу практически по каждому из обозначенных президентом направлений, заявил глава региона Андрей Никитин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.Губернатор сообщил, что в соответствии с поручениями президента региону предстоит системная работа в сфере экологии. В частности, будут продолжены программы внедрения сортировки отходов и их переработке, строительства новых полигонов и рекультивации старых.В своем послании президент указал, что программы оздоровления водных объектов в перспективе расширят на Каму, Иртыш, Урал, Неву, а также, в том числе, Волхов и озеро Ильмень. По словам Никитина, для региона эта тема является важной и долгожданной."Расчистка судовых ходов на Волхове проводилась более пяти лет назад, русло реки локально расчищалось примерно 15 лет назад. Образовались большие объемы иловых отложений. На федеральном уровне, в Росводресурсах, подтверждают необходимость проведения работ по расчистке русла в черте города Великий Новгород. Они требуются на отдельных участках, в том числе, у Колмовского и Деревяницкого мостов. Специалисты называют ориентировочный объем изымаемого грунта – 300 тысяч кубометров", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба главы региона.Никитин отметил, что решение о проведении изыскательских работ может быть принято Росводресурсами уже в этом году.Он также выделил в послании предложение о создании инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд и практик в муниципалитетах.Комментируя слова президента о необходимости расширить подготовку специалистов рабочих профессий, глава Новгородской области отметил, что регион уже участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". Эта программа отличается более комплексным подходом к системе среднего профессионального образования, чем предыдущие: переформатирует систему управления процессом обучения, учитывает отраслевые особенности и вовлекает в процесс работодателей, а педагоги колледжей проходят переподготовку и получают новые компетенции."Сейчас в программе "Профессионалитет" у нас участвует строительный колледж. Планируется, что в нее войдут и другие учреждения среднего профессионального образования нашего региона", – пояснил губернатор.

https://ria.ru/20230221/pomosch-1853471938.html

https://ria.ru/20230210/reyting-1851048620.html

новгородская область

волхов

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), волхов, иртыш (река), владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, новгородская областная дума