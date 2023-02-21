https://ria.ru/20230221/zadachi-1853438625.html

Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник

Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023

Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пообещал выполнить все задачи, поставленные главой... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:11

2023-02-21T14:11

2023-02-21T14:44

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

луганская народная республика

политика

россия

леонид пасечник

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пообещал выполнить все задачи, поставленные главой государства.По его словам, для ЛНР это первое послание в качестве субъекта РФ, а значит – "историческое"."Владимир Владимирович поставил те задачи, которые, безусловно, будут ориентированы на то, чтобы жители всей России, в том числе жители новых регионов, проживали максимально комфортно. Это те задачи, которые стоят перед нами. Все задачи, которые определены Владимиром Владимировичем, мы в обязательном порядке выполним. Мы поддерживаем нашего президента", - сказал Пасечник в эфире Первого канала.В частности, отметил он, особое внимание необходимо уделить молодежной политике.

https://ria.ru/20230221/priznanie-1853339225.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, луганская народная республика, политика, россия, леонид пасечник, владимир путин