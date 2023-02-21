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Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023
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Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник
Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023
Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пообещал выполнить все задачи, поставленные главой... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:11
2023-02-21T14:44
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
луганская народная республика
политика
россия
леонид пасечник
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пообещал выполнить все задачи, поставленные главой государства.По его словам, для ЛНР это первое послание в качестве субъекта РФ, а значит – "историческое"."Владимир Владимирович поставил те задачи, которые, безусловно, будут ориентированы на то, чтобы жители всей России, в том числе жители новых регионов, проживали максимально комфортно. Это те задачи, которые стоят перед нами. Все задачи, которые определены Владимиром Владимировичем, мы в обязательном порядке выполним. Мы поддерживаем нашего президента", - сказал Пасечник в эфире Первого канала.В частности, отметил он, особое внимание необходимо уделить молодежной политике.
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, луганская народная республика, политика, россия, леонид пасечник, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Луганская Народная Республика, Политика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин
14:11 21.02.2023 (обновлено: 14:44 21.02.2023)
 
Все задачи, которые определил Путин, полностью выполнят, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Пасечник: все задачи, которые определил Путин, выполнят в полном объеме

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пообещал выполнить все задачи, поставленные главой государства.
По его словам, для ЛНР это первое послание в качестве субъекта РФ, а значит – "историческое".
"Владимир Владимирович поставил те задачи, которые, безусловно, будут ориентированы на то, чтобы жители всей России, в том числе жители новых регионов, проживали максимально комфортно. Это те задачи, которые стоят перед нами. Все задачи, которые определены Владимиром Владимировичем, мы в обязательном порядке выполним. Мы поддерживаем нашего президента", - сказал Пасечник в эфире Первого канала.
В частности, отметил он, особое внимание необходимо уделить молодежной политике.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 10:33
Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЛуганская Народная РеспубликаПолитикаРоссияЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
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