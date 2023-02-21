https://ria.ru/20230221/vychet-1853422380.html

Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей

Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей - РИА Новости, 21.02.2023

Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:35

2023-02-21T13:35

2023-02-21T13:48

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей."Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Он отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, не обременительно для граждан.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование