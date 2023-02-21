https://ria.ru/20230221/vychet-1853422380.html
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей - РИА Новости, 21.02.2023
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:35
2023-02-21T13:35
2023-02-21T13:48
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей."Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Он отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, не обременительно для граждан.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
13:35 21.02.2023 (обновлено: 13:48 21.02.2023)
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей до 110 тысяч рублей