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В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И

В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:06

2023-02-21T17:06

2023-02-21T19:02

москва

китай

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ван и (политик)

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николай патрушев

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си цзиньпин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Во время беседы Патрушев отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем входит в список безусловных приоритетов внешней политики России. По его словам, основу отношений двух стран составляют взаимоуважительный диалог и близкие подходы к решению проблем. Особое значение при этом приобретает углубление координации на международной арене.Как заявил секретарь Совбеза, коллективный Запад сегодня действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам. При этом он подтвердил поддержку Москвой Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного округа Тибета и Гонконга. По его словам, западные страны используют эти территории для дискредитации Китая.Патрушев также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре. Он добавил, что оба государства выступают за справедливый миропорядок.Ван И, в свою очередь, отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире России и Китаю нужно углубленно "сверять часы" по двусторонней повестке дня и проблематике международного и регионального измерения. По его словам, отношения между двумя странами сейчас находятся на очень высоком уровне."Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что сегодня у России и Китая есть отличные возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих интересов. Кроме того, как отметил чиновник, обе страны, будучи членами Совбеза ООН, ответственны за мир на планете.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречу Владимира Путина с Ван И. В среду же, как заявляли РИА Новости в Министерстве иностранных дел, с китайским дипломатом встретится глава ведомства Сергей Лавров.Несколькими днями ранее Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

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Встреча Патрушева с главой китайской дипломатии Ван И Встреча Патрушева с главой китайской дипломатии Ван И 2023-02-21T17:06 true PT0M32S

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Дарья Буймова

москва, китай, россия, ван и (политик), политика, николай патрушев, большая двадцатка, си цзиньпин, оон