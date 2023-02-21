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В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И
В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:06
2023-02-21T17:06
2023-02-21T19:02
москва
китай
россия
ван и (политик)
политика
николай патрушев
большая двадцатка
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Во время беседы Патрушев отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем входит в список безусловных приоритетов внешней политики России. По его словам, основу отношений двух стран составляют взаимоуважительный диалог и близкие подходы к решению проблем. Особое значение при этом приобретает углубление координации на международной арене.Как заявил секретарь Совбеза, коллективный Запад сегодня действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам. При этом он подтвердил поддержку Москвой Пекина по вопросам Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного округа Тибета и Гонконга. По его словам, западные страны используют эти территории для дискредитации Китая.Патрушев также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре. Он добавил, что оба государства выступают за справедливый миропорядок.Ван И, в свою очередь, отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире России и Китаю нужно углубленно "сверять часы" по двусторонней повестке дня и проблематике международного и регионального измерения. По его словам, отношения между двумя странами сейчас находятся на очень высоком уровне."Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что сегодня у России и Китая есть отличные возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих интересов. Кроме того, как отметил чиновник, обе страны, будучи членами Совбеза ООН, ответственны за мир на планете.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречу Владимира Путина с Ван И. В среду же, как заявляли РИА Новости в Министерстве иностранных дел, с китайским дипломатом встретится глава ведомства Сергей Лавров.Несколькими днями ранее Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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Встреча Патрушева с главой китайской дипломатии Ван И
Встреча Патрушева с главой китайской дипломатии Ван И
2023-02-21T17:06
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, китай, россия, ван и (политик), политика, николай патрушев, большая двадцатка, си цзиньпин, оон
Москва, Китай, Россия, Ван И (политик), Политика, Николай Патрушев, Большая двадцатка, Си Цзиньпин, ООН
17:06 21.02.2023 (обновлено: 19:02 21.02.2023)
В Москве началась встреча Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И
В Москве началась встреча cекретаря Совбеза Патрушева и члена политбюро ЦК КПК Ван И
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И", — говорится в заявлении.
Во время беседы Патрушев отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем входит в список безусловных приоритетов внешней политики России
. По его словам, основу отношений двух стран составляют взаимоуважительный диалог и близкие подходы к решению проблем. Особое значение при этом приобретает углубление координации на международной арене.
Как заявил секретарь Совбеза, коллективный Запад сегодня действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам. При этом он подтвердил поддержку Москвой Пекина
по вопросам Тайваня
, Синьцзян-Уйгурского автономного округа Тибета
и Гонконга
. По его словам, западные страны используют эти территории для дискредитации Китая.
Патрушев также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре. Он добавил, что оба государства выступают за справедливый миропорядок.
"Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции", — сказал секретарь Совбеза.
Ван И, в свою очередь, отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире России и Китаю нужно углубленно "сверять часы" по двусторонней повестке дня и проблематике международного и регионального измерения. По его словам, отношения между двумя странами сейчас находятся на очень высоком уровне.
"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что сегодня у России и Китая есть отличные возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих интересов. Кроме того, как отметил чиновник, обе страны, будучи членами Совбеза ООН, ответственны за мир на планете.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречу Владимира Путина с Ван И. В среду же, как заявляли РИА Новости в Министерстве иностранных дел, с китайским дипломатом встретится глава ведомства Сергей Лавров.
Несколькими днями ранее Ван И сообщил о планах Пекина
разработать документ с изложением своей точки зрения по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином
. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН
, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия
неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина
на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский
еще на саммите G20
в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева
о нежелании начать диалог.