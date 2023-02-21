13:39 21.02.2023 (обновлено: 13:57 21.02.2023)
Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года
Президент Путин: программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект "Чистый воздух", цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается", - сказал Путин.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.