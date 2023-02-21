https://ria.ru/20230221/vozdukh-1853424950.html

Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года

Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года - РИА Новости, 21.02.2023

Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года

Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:39

2023-02-21T13:39

2023-02-21T13:57

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

экология

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект "Чистый воздух", цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается", - сказал Путин.Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230220/metan-1853172964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экология, владимир путин