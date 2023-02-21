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Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года - РИА Новости, 21.02.2023
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Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года
Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года - РИА Новости, 21.02.2023
Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года
Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:39
2023-02-21T13:57
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экология
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект "Чистый воздух", цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается", - сказал Путин.Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экология, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экология, Владимир Путин
13:39 21.02.2023 (обновлено: 13:57 21.02.2023)
 
Программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года

Президент Путин: программу "Чистый воздух" продлят до 2030 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект "Чистый воздух", цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается", - сказал Путин.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияЭкологияВладимир Путин
 
 
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