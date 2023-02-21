18:40 21.02.2023 (обновлено: 19:04 21.02.2023)
Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России
Боррель: Ван И спросил Евросоюз, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно
© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах Запада в вопросе поставок оружия для Москвы и Киева.
"Он (Ван И. — Прим. ред.) спросил меня, почему вас беспокоит вопрос о поставках китайской военной техники России, в то время как вы сами вооружаете Украину", — заявил дипломат на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Пекин не снабжает боеприпасами страны, находящиеся в состоянии конфликта, подчеркнул китайский представитель.
Как сообщил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен , Вашингтон располагает информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России. По его словам, речь может идти как о вооружениях, так и об амуниции. До сих пор, заявил Блинкен, частные китайские компании оказывали Москве максимум "нелетальную" поддержку.
Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил, что оружие в зону конфликта поставляет Вашингтон, а не Пекин. Дипломат призвал американскую сторону прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.