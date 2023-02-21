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Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России

Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России - РИА Новости, 21.02.2023

Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:40

2023-02-21T18:40

2023-02-21T19:04

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах Запада в вопросе поставок оружия для Москвы и Киева.Пекин не снабжает боеприпасами страны, находящиеся в состоянии конфликта, подчеркнул китайский представитель.Как сообщил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен , Вашингтон располагает информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России. По его словам, речь может идти как о вооружениях, так и об амуниции. До сих пор, заявил Блинкен, частные китайские компании оказывали Москве максимум "нелетальную" поддержку.Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил, что оружие в зону конфликта поставляет Вашингтон, а не Пекин. Дипломат призвал американскую сторону прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html

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