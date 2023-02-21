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Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России - РИА Новости, 21.02.2023
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Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России
Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России - РИА Новости, 21.02.2023
Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:40
2023-02-21T19:04
политика
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах Запада в вопросе поставок оружия для Москвы и Киева.Пекин не снабжает боеприпасами страны, находящиеся в состоянии конфликта, подчеркнул китайский представитель.Как сообщил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен , Вашингтон располагает информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России. По его словам, речь может идти как о вооружениях, так и об амуниции. До сих пор, заявил Блинкен, частные китайские компании оказывали Москве максимум "нелетальную" поддержку.Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил, что оружие в зону конфликта поставляет Вашингтон, а не Пекин. Дипломат призвал американскую сторону прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html
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политика, россия, китай, сша, жозеп боррель, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато, украина, ван и (политик), энтони блинкен, в мире
Политика, Россия, Китай, США, Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, НАТО, Украина, Специальная военная операция на Украине, Ван И (политик), Энтони Блинкен, В мире
18:40 21.02.2023 (обновлено: 19:04 21.02.2023)
 
Главный китайский дипломат поставил на место Борреля вопросом о России

Боррель: Ван И спросил Евросоюз, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно

© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал вопрос представителю европейской дипломатии Жозепу Боррелю о двойных стандартах Запада в вопросе поставок оружия для Москвы и Киева.

"Он (Ван И. — Прим. ред.) спросил меня, почему вас беспокоит вопрос о поставках китайской военной техники России, в то время как вы сами вооружаете Украину", — заявил дипломат на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Пекин не снабжает боеприпасами страны, находящиеся в состоянии конфликта, подчеркнул китайский представитель.
Как сообщил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен , Вашингтон располагает информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России. По его словам, речь может идти как о вооружениях, так и об амуниции. До сих пор, заявил Блинкен, частные китайские компании оказывали Москве максимум "нелетальную" поддержку.
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Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил, что оружие в зону конфликта поставляет Вашингтон, а не Пекин. Дипломат призвал американскую сторону прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияКитайСШАЖозеп БоррельЙенс СтолтенбергДмитрий КулебаНАТОУкраинаВан И (политик)Энтони БлинкенВ мире
 
 
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