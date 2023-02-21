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В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 21.02.2023
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В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе
В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 21.02.2023
В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе
Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и один... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:31
2023-02-21T11:31
происшествия
россия
кемеровская область
междуреченск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В понедельник днем в Междуреченском городском округе Кемеровской области возле горы Топхан аварийно сел АС-350 Eurocopter. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе предварительного следствия установлено, что 20 февраля 2023 года в 12.33 (08.33 мск) местного времени вертолет AS-350B3 взлетел с взлетно-посадочной полосы "Озерки" в районе города Междуреченск для следования до склона горы Топхан. На борту вертолета находились командир воздушного судна и 5 пассажиров. В 13.05 (11.05 мск) при заходе на посадку на склон горы Топхан воздушное судно после касания земли потеряло контроль и опрокинулось на левый бок. Вертолет получил значительные повреждения планера, несущей системы и винтов. В настоящее время следователи и криминалистами СК России осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, произвели выемку технической и летной документации. Также по месту нахождения собственника воздушного судна произведены обыски, изъята документация о производстве ремонта и текущего технического обслуживания вертолета, допрошены лица, его осуществлявшие. По месту заправки вертолета на посадочной площадке изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230220/vertolet-1853086455.html
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происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Междуреченск, Следственный комитет России (СК РФ)
11:31 21.02.2023
 
В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе

СК: отказ техники и ошибка пилотирования могли привести к ЧП с вертолетом в Кузбассе

© РИА Новости / Антон ДенисовВертолет «Ми-8»
Вертолет «Ми-8» - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Вертолет «Ми-8». Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В понедельник днем в Междуреченском городском округе Кемеровской области возле горы Топхан аварийно сел АС-350 Eurocopter. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Место аварийной посадки вертолета АС-350 Еврокоптер в районе горы Топхан в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:50
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
В ходе предварительного следствия установлено, что 20 февраля 2023 года в 12.33 (08.33 мск) местного времени вертолет AS-350B3 взлетел с взлетно-посадочной полосы "Озерки" в районе города Междуреченск для следования до склона горы Топхан. На борту вертолета находились командир воздушного судна и 5 пассажиров. В 13.05 (11.05 мск) при заходе на посадку на склон горы Топхан воздушное судно после касания земли потеряло контроль и опрокинулось на левый бок. Вертолет получил значительные повреждения планера, несущей системы и винтов.
В настоящее время следователи и криминалистами СК России осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, произвели выемку технической и летной документации. Также по месту нахождения собственника воздушного судна произведены обыски, изъята документация о производстве ремонта и текущего технического обслуживания вертолета, допрошены лица, его осуществлявшие. По месту заправки вертолета на посадочной площадке изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы.
"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – сообщает ведомство.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 10:07
На Сахалине пропал вертолет Robinson
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьМеждуреченскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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