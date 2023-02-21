https://ria.ru/20230221/vertolet-1853358293.html

В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе

В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 21.02.2023

В СК назвали возможные причины ЧП с вертолетом в Кузбассе

Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и один... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:31

2023-02-21T11:31

2023-02-21T11:31

происшествия

россия

кемеровская область

междуреченск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В понедельник днем в Междуреченском городском округе Кемеровской области возле горы Топхан аварийно сел АС-350 Eurocopter. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе предварительного следствия установлено, что 20 февраля 2023 года в 12.33 (08.33 мск) местного времени вертолет AS-350B3 взлетел с взлетно-посадочной полосы "Озерки" в районе города Междуреченск для следования до склона горы Топхан. На борту вертолета находились командир воздушного судна и 5 пассажиров. В 13.05 (11.05 мск) при заходе на посадку на склон горы Топхан воздушное судно после касания земли потеряло контроль и опрокинулось на левый бок. Вертолет получил значительные повреждения планера, несущей системы и винтов. В настоящее время следователи и криминалистами СК России осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, произвели выемку технической и летной документации. Также по месту нахождения собственника воздушного судна произведены обыски, изъята документация о производстве ремонта и текущего технического обслуживания вертолета, допрошены лица, его осуществлявшие. По месту заправки вертолета на посадочной площадке изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230220/vertolet-1853086455.html

https://ria.ru/20230217/vertolet-1852592675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)