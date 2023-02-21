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Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске - РИА Новости, 21.02.2023
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске
Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:04
2023-02-21T07:04
2023-02-21T07:04
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие состоится десятого марта в ДС "Юность", сообщили на сайте правительства Челябинской области. Также на сцену выйдет оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров. Кроме того, в концерте примут участие танцоры из Азербайджана – Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Благотворительные мероприятия "Герои нашего времени" также пройдут в Москве, Нальчике, Сочи, Волгограде и других городах России. Ранее SHAMAN выступил в Херсонской области перед участниками спецоперации и местными жителями. Он спел с военными под гитару свой хит "Я русский".
https://ria.ru/20230217/chicherina-1852610459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анита цой, челябинск, знаменитости, звезды
Шоубиз, Анита Цой, Челябинск, Знаменитости, звезды
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске десятого марта