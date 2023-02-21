https://ria.ru/20230221/tsoy-1852718300.html

Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске

Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске - РИА Новости, 21.02.2023

Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске

Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:04

2023-02-21T07:04

2023-02-21T07:04

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие состоится десятого марта в ДС "Юность", сообщили на сайте правительства Челябинской области. Также на сцену выйдет оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров. Кроме того, в концерте примут участие танцоры из Азербайджана – Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Благотворительные мероприятия "Герои нашего времени" также пройдут в Москве, Нальчике, Сочи, Волгограде и других городах России. Ранее SHAMAN выступил в Херсонской области перед участниками спецоперации и местными жителями. Он спел с военными под гитару свой хит "Я русский".

https://ria.ru/20230217/chicherina-1852610459.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анита цой, челябинск, знаменитости, звезды