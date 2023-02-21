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Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске - РИА Новости, 21.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230221/tsoy-1852718300.html
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске - РИА Новости, 21.02.2023
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске
Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:04
2023-02-21T07:04
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие состоится десятого марта в ДС "Юность", сообщили на сайте правительства Челябинской области. Также на сцену выйдет оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров. Кроме того, в концерте примут участие танцоры из Азербайджана – Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Благотворительные мероприятия "Герои нашего времени" также пройдут в Москве, Нальчике, Сочи, Волгограде и других городах России. Ранее SHAMAN выступил в Херсонской области перед участниками спецоперации и местными жителями. Он спел с военными под гитару свой хит "Я русский".
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анита цой, челябинск, знаменитости, звезды
Шоубиз, Анита Цой, Челябинск, Знаменитости, звезды
07:04 21.02.2023
 
Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске

Анита Цой и "Город 312" выступят перед военнослужащими в Челябинске десятого марта

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Анита Цой и группа "Город 312"
Певица Анита Цой и группа Город 312 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анита Цой и группа "Город 312" выступят перед военнослужащими и медиками на благотворительном концерте "Герои нашего времени" в Челябинске. Мероприятие состоится десятого марта в ДС "Юность", сообщили на сайте правительства Челябинской области.
Также на сцену выйдет оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров. Кроме того, в концерте примут участие танцоры из Азербайджана – Эльдар Джафаров и Анна Сажина.
Благотворительные мероприятия "Герои нашего времени" также пройдут в Москве, Нальчике, Сочи, Волгограде и других городах России.
Ранее SHAMAN выступил в Херсонской области перед участниками спецоперации и местными жителями. Он спел с военными под гитару свой хит "Я русский".
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ШоубизАнита ЦойЧелябинскЗнаменитостизвезды
 
 
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