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В России повысили максимальный тариф за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.02.2023
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В России повысили максимальный тариф за проезд по платным дорогам
В России повысили максимальный тариф за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.02.2023
В России повысили максимальный тариф за проезд по платным дорогам
Правительство повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:58
2023-02-21T21:37
общество
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россия
экономика
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москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по новым - с 3 до 8 рублей за километр, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Для грузовых автомобилей максимальная планка тарифа также поднимается: с 11,57 до 14,25 рублей за километр, по новым платным дорогам - до 25 рублей за километр.Ранее с предложением о повышении максимального тарифа выступал Минтранс РФ. "Автодор", в свою очередь, отмечал, что повышение планки максимального тарифа не означает одновременное повышение самих тарифов. Госкомпания может воспользоваться этим правом на участках, где это экономически целесообразно.В "Автодоре" уточняли, что возможное повышение самих тарифов до нового максимума в первую очередь коснется новых автодорог, в частности М-11 Москва - Санкт-Петербург, ЦКАД в Подмосковье и М-12 Москва - Казань. Дороги, не попадающие под категорию нового строительства - М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", это затронет в меньшей степени.Прошлая планка по тарифам была утверждена еще в 2016 году, с тех пор дорожная сеть госкомпании значительно возросла: до более 1900 километров. В целом повышение тарифов обусловлено необходимостью привлечения внебюджетного финансирования на продолжение активного строительства новых дорог, притом что себестоимость стройки с тех пор выросла, также сообщали в "Автодоре".
https://ria.ru/20230102/moskva-1842781668.html
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общество, авто, россия, экономика, санкт-петербург, москва, автодор
Общество, Авто, Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Москва, Автодор
18:58 21.02.2023 (обновлено: 21:37 21.02.2023)
 
В России повысили максимальный тариф за проезд по платным дорогам

Правительство повысило тариф за проезд по платным федеральным трассам в России

© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по новым - с 3 до 8 рублей за километр, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Для грузовых автомобилей максимальная планка тарифа также поднимается: с 11,57 до 14,25 рублей за километр, по новым платным дорогам - до 25 рублей за километр.
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Ранее с предложением о повышении максимального тарифа выступал Минтранс РФ. "Автодор", в свою очередь, отмечал, что повышение планки максимального тарифа не означает одновременное повышение самих тарифов. Госкомпания может воспользоваться этим правом на участках, где это экономически целесообразно.
В "Автодоре" уточняли, что возможное повышение самих тарифов до нового максимума в первую очередь коснется новых автодорог, в частности М-11 Москва - Санкт-Петербург, ЦКАД в Подмосковье и М-12 Москва - Казань. Дороги, не попадающие под категорию нового строительства - М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", это затронет в меньшей степени.
Прошлая планка по тарифам была утверждена еще в 2016 году, с тех пор дорожная сеть госкомпании значительно возросла: до более 1900 километров. В целом повышение тарифов обусловлено необходимостью привлечения внебюджетного финансирования на продолжение активного строительства новых дорог, притом что себестоимость стройки с тех пор выросла, также сообщали в "Автодоре".
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