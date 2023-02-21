18:36 21.02.2023 (обновлено: 19:24 21.02.2023)
СМИ: Си Цзиньпин может посетить Россию в апреле или начале мая
WSJ: Си Цзиньпин может в апреле или начале мая посетить Москву
© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву может состояться в апреле или в начале мая, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников издания, подготовка к приезду находится на ранней стадии и его точные сроки пока не определены.
В конце января в Министерстве иностранных дел России заявили, что визит председателя КНР в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях между странами.
Второй срок Си Цзиньпина на посту главы государства завершается в марте. По итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая традиционно открывается 5 марта, выберут руководство страны на следующие пять лет. С учетом того, что осенью прошлого года на XX съезде Компартии Китая Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК, он, вероятно, также останется на третий срок на посту председателя страны. Согласно внесенным в 2018-м поправкам в Конституцию КНР, продолжительность пребывания на этой должности одного и того же человека больше не ограничивается двумя пятилетними сроками.
Сегодня в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Несколькими днями ранее он сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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