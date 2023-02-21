https://ria.ru/20230221/rossiya-1853336580.html

Политологи рассказали, как новые регионы помогут усилиться России

Политологи рассказали, как новые регионы помогут усилиться России - РИА Новости, 21.02.2023

Политологи рассказали, как новые регионы помогут усилиться России

Признание и включение новых территорий в состав России подарило стране перспективу укрепления промышленного потенциала, позволило занять выгодное... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:21

2023-02-21T10:21

2023-02-21T10:21

политика

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алексей мартынов (политолог)

владимир путин

центр политической информации

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание и включение новых территорий в состав России подарило стране перспективу укрепления промышленного потенциала, позволило занять выгодное геополитическое положение, а непризнание Запада никак не влияет на дальнейшее развитие этих субъектов, хотя РФ, восстановив историческую справедливость, все же несет экономические потери и рискует попасть в зависимость от Китая, считают опрошенные РИА Новости политические эксперты. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Позже, 23-27 сентября, в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения этих территорий в состав России, уже 30 сентября Путин выступил в Кремле по итогам плебисцитов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Что приобрела Россия?Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в первую очередь Россия добилась того, что теперь регионы включены в систему национальной безопасности России, подключаются к экономической системе и к социальному обеспечению. "Россия получает в этом смысле рабочие руки, природные ресурсы, располагаемые на этих территориях, и может формировать более совершенную систему безопасности. Занятие этих территорий военными базами стран-членов НАТО снизили бы уровень безопасности в этом регионе", - сказал он. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отметил, что восток Украины - это наиболее развитая часть, где проживают люди с активной трудовой этикой, эти люди "хотят и умеют хорошо и много работать". "Уже были сообщения по поводу тех природных ресурсов и полезных ископаемых, которые там находятся, и известен высокий промышленный потенциал этих областей. Правда, сейчас он частично разрушен и продолжает разрушаться в ходе военных действий, но тем не менее из опыта известно, что промышленный потенциал восстанавливается гораздо быстрее, чем если бы его пришлось бы создавать с нуля", - рассказал он. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Донбасс за очень короткое время восстановится и начнет приносить прибыль не только себе, но и всей стране. "Это весьма хорошие инвестиции: на каждый потраченный на Донбассе рубль, в российскую казну вернется сто. Причем это, конечно, в перспективе, сейчас идет освобождение, восстановление, но потенциал таков. Если до определенного времени Донбасс оплачивал до 2/3 расходов украинского государства, и можно себе представить, что в условиях нормального, динамического, безопасного развития в российском правовом поле, в российской юрисдикции такую пользу принесут нашей стране в самой краткосрочной перспективе", - отметил он. Также, по мнению Зудина, экономическая выгода РФ состоит в том, что произошло территориальное расширение России, в этом же и геополитическое приобретение. "Азовское море стало внутренним, приобретены также новые порты. Позиции присоединения этих новых территорий, несмотря на то, что оно осуществляется в контексте военных действий, оно укрепляет, а не ослабляет безопасность нашей страны", - подчеркнул эксперт. Также, по его словам, признание независимости ЛНР, ДНР со стороны РФ, а затем и включение территорий в состав России - это важный шаг на пути воссоединения русского народа. В тоже время руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев подчеркнул, что вместе с приобретениями потери России могут измеряться десятками и сотнями миллиардов долларов: здесь и потеря европейского рынка для российского газа, нефти, напряженные отношения с европейскими странами, переориентация на Восток, которая может привести к превращению РФ в сырьевой придаток Китая в перспективе. "Начнем с того, что прямые потери экономики оцениваются в 110 миллиардов долларов за последние 11 месяцев. Я уже не говорю про замороженные золотовалютные резервы, которые в эту сумму не входят", - отметил он. Интеграция вопреки боевым действиямВопрос интеграции новых субъектов России, по мнению политологов, не зависит от заморозки украинского конфликта, напротив - цели СВО необходимо выполнить в интересах этого процесса. Сейчас в регионах остро стоит вопрос обеспечения должной безопасности и восстановления. "Она (интеграция) началась раньше политико-юридического включения этих регионов в состав России. Интеграция означает расширение и углубление связей с Россией, этот процесс идет давно. Что касается перспектив замораживания конфликта, мне кажется, это замораживание не на пользу тем задачам, которые Россия поставила тогда, когда начала специальную военную операцию", - отметил Зудин. По его словам, замораживание конфликта пойдет в ущерб решению задач по завершению интеграции регионов в Россию, потому что никакого реального замораживания конфликта не произойдет до тех пор, пока в Киеве останется пронацистский режим. Первоочередный вопрос интеграции, по мнению Зудина, - это обеспечение надлежащего режима безопасности. "Создание режима безопасности на этих территориях, который только способен создать благоприятные условия для всего, начиная с успешного восстановления инфраструктуры, заканчивая созданием благоприятных условий для нормальной жизни и нормальной работы жителей этих территорий", - сказал эксперт. Также, по мнению Мухина, в регионах необходимо решить социальные проблемы, проблемы туристической активности, проблемы с украинскими националистами, снижение криминальной активности в регионе. "Для примера механики процесса интеграции, если уберем политический аспект, есть пример Крымского полуострова. Это многолетняя федеральная программа, которая осуществляется по широкому набору направлений", - предложил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Мартынов также напомнил об опыте присоединения Крыма и отметил, что он поможет адаптироваться новым регионам быстрее. При этом он заметил, что все же возвращение Донбасса отличается. "На Донбассе ситуации другая, в силу того, что Донбасс прошел через войну, вооруженный конфликт, через 9-летнюю гражданскую войну, через 8-летнее ожидание помощи", - подчеркнул эксперт. По его оценке, интеграция Донбасса с учетом пройдённого опыта и новых стратегий будет в два раза быстрее, чем это было с Крымом. Однако Калачев считает, что если бы присоединение состоялось еще в 2014 году, и был решен вопрос интеграции не только Крыма, но и ЛНР и ДНР, то "плата" России была бы меньше. "Сейчас плата высока, но ее размеры мы сможем узнать только через годы. Может быть через десятилетия. Кто-то скажет, что нельзя сравнивать теплое и круглое, острое и зеленое, что никакие издержки не могут быть велики, если речь идет о расширении границ России, о русском мире, о русскоязычных, выбравших жизнь в России. У каждого здесь своя правда", - отметил он. Признает ли Запад?Вопрос признания новых территорий РФ международным сообществом сейчас не стоит остро, отметили политологи, поскольку в настоящее время оно находится в процессе глубокой трансформации, и в перспективе позиция меняется, а с внутренней точки зрения статус территорий никак не мешает их развитию. Вопрос о том, когда может произойти подобная трансформация, остается открытым, отметил он. Ждать какого-то скорого признания не стоит - это неразумно и нерационально, сейчас стоит сосредоточиться на создании режима безопасности на этих территориях, успешного решения военно-политических задач СВО и активного участия России в процессах глобальной трансформации, подчеркнул эксперт. "К сожалению или к счастью, но пока какого-то юридического механизма, как бы уйти из этой ситуации с частичным признанием в сторону полного - мы этого примера не видим. За 30 лет, возьмем тот же Косово, мы можем наблюдать только изменения или формирования различных политических механизмов взаимодействия с территориями, которые меняют свою принадлежность государственную или получают свою автономию", - сказал Кирьян. Эксперт отметил, что для тех, кто хотел бы скорейшего самоопределения или признания, это процесс небыстрый, но с точки зрения исполнительной власти РФ и президента РФ, здесь нет никаких препятствий, обременительных к новым субъектам РФ. По словам Клачева, посчитать все возможные издержки РФ от обретения новых регионов сейчас невозможно, стоит вопрос будущих потерь. "Проблема технологического отставания, вопрос характера отношений с европейскими странами. И самый главный риск - если Россия выйдет из этой истории ослабленной и зависимой от Китая, что собственно говоря, даже китайские эксперты считают возможным", - сказал он. Однако Мартынов уверен, что на данный момент изоляция России у Запада не получается. "Попытка изоляции может быть, то есть такой квинтэссенцией этого процесса или этой истории мы сегодня наблюдаем попытку отмены всего русского, это превращение русских в евреев 21 века", - заключил эксперт.

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