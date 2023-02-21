https://ria.ru/20230221/putin-1853302607.html

Первое после начала СВО: Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Первое после начала СВО: Путин обратится с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 21.02.2023

Первое после начала СВО: Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин во вторник огласит послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:04

2023-02-21T00:04

2023-02-21T00:24

россия

сша

украина

владимир путин

джо байден

ван и (политик)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853370699_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_b1759c18cccf2fe3604dc52ad1729942.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник огласит послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Первое послеЭто будет первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году. Российский лидер в конце прошлого года объяснил, что динамика событий очень интенсивная, и нужно зафиксировать результаты, поэтому требуются дополнительные анализ и время, чтобы выступление было основательным и фундаментальным. Послание прозвучит в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 мск. Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году будут и новые лица - участники спецоперации. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Ожидания от послания: все для победыПарламентарии считают, что послание будет во многом посвящено теме спецоперации, она станет лейтмотивом речи главы государства и определит многие другие темы, такие как социальное обеспечение участников спецоперации, оснащение армии, обучение бойцов. Некоторые из депутатов и сенаторов предполагают, что глава государства расскажет и о борьбе с террористами и диверсантами, о модернизации военно-промышленного комплекса и об итогах противостояния санкциям Запада, а само обращение будет направлено и на внешнюю аудиторию. Тем не менее от Путина ждут и обозначения социально-экономических задач. Политики полагают, что президент в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в стране, затронуть вопросы демографии, доходов населения, повышения зарплат, обеспечения доступности цен на продукты и лекарства. Парламентарии убеждены, что Путин не обойдет вниманием и поддержку новых регионов России. Главное же, чего ждут от главы государства обе палаты парламента, - это речь, которая вдохновит "страну и армию", станет началом "мощного рывка вперед" и нарисует образ будущего, который еще больше сплотит людей. Профсоюзы ждут от послания президента РФ озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выразив при этом мнение, что будут обозначены перспективы России в специальной военной операции. "Мы часть общества, и поэтому нас волнуют все проблемы, которые у нас есть, и все решения, которые предлагает президент. Самые особые вопросы, вы знаете, – это специальная военная операция, и поэтому все мы сейчас работаем под общим девизом: все для фронта, все для победы", - отметил глава ФНПР Михаил Шмаков. У бизнеса свои ожидания. Аграрии рассчитывают, что будет объявлено о снятии ограничений на экспорт зерна, в том числе об отмене пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию. Предпринимательское сообщество также рассчитывает услышать в послании президента РФ четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть - взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется. Послание может стать и отправной точной для изменений в налоговой системе, в частности, для дальнейшего развития прогрессивной шкалы обложения НДФЛ, считают предприниматели. Еще она из обсуждаемых сейчас инициатив связана с использованием сверхприбыли, которую крупный бизнес получал в прошлые годы: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль. Эксперты считают, что эти предложения понравятся далеко не всем - но в условиях санкций бизнес должен оказать стране поддержку. Мировой фонПослание прозвучит на фоне громких событий на международной арене. За день до него с визитом в Киев приехал президент США Джо Байден, от которого ждали некой речи, посвященной Украине. В Киеве он объявил о новом пакете помощи Украине и санкциях против России, а затем отправился в Польшу. Байден планирует в Варшаве встретиться с представителями восточного блока НАТО. Россия неоднократно говорила о вмешательстве альянса в конфликт. Внимание приковано и к другому визиту - глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И посетит Москву. В Кремле не исключают, что Путин с ним встретится. Ван И несколько дней назад был в Мюнхене, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это была их первая встреча после перехвата китайского воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном. Из-за инцидента Блинкен отложил на неопределенный срок визит в Пекин. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. На отношения США и Китая также влияет ситуация вокруг Тайваня. СМИ после встречи в Мюнхене обратили внимание на то, что американо-китайские отношения испортились, и обе стороны готовы ссориться из-за мелочей. Сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует выступить 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853128306.html

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853107775.html

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

https://ria.ru/20230219/poslaniya-1852966630.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, ван и (политик), нато