15:55 21.02.2023 (обновлено: 16:22 21.02.2023)
Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине
Пушков обвинил НАТО в использовании Украины против России ценой военного конфликта
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"НАТО должна была изначально обеспечить гарантии безопасности для России — еще до начала конфликта. Тогда военного конфликта вообще не было бы. В этом случае и гарантии безопасности для Украины могли стать частью общей системы гарантий", — указал парламентарий.
В Североатлантическом альянсе изначально стремились использовать Украину против России, даже ценой военного конфликта. Суть политики НАТО в этом, а не в сохранении мира, заключил Пушков.
Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Североатлантический альянс должен подготовить для Киева долгосрочные гарантии безопасности после окончания конфликта.