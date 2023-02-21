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Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 21.02.2023
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Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине
Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине
Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:55
2023-02-21T16:22
в мире
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.В Североатлантическом альянсе изначально стремились использовать Украину против России, даже ценой военного конфликта. Суть политики НАТО в этом, а не в сохранении мира, заключил Пушков.Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Североатлантический альянс должен подготовить для Киева долгосрочные гарантии безопасности после окончания конфликта.
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в мире, украина, россия, брюссель, алексей пушков, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато, евросоюз, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, НАТО, Евросоюз, Telegram (приложение), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:55 21.02.2023 (обновлено: 16:22 21.02.2023)
 
Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине

Пушков обвинил НАТО в использовании Украины против России ценой военного конфликта

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"НАТО должна была изначально обеспечить гарантии безопасности для России — еще до начала конфликта. Тогда военного конфликта вообще не было бы. В этом случае и гарантии безопасности для Украины могли стать частью общей системы гарантий", — указал парламентарий.

В Североатлантическом альянсе изначально стремились использовать Украину против России, даже ценой военного конфликта. Суть политики НАТО в этом, а не в сохранении мира, заключил Пушков.
Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Североатлантический альянс должен подготовить для Киева долгосрочные гарантии безопасности после окончания конфликта.
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В миреУкраинаРоссияБрюссельАлексей ПушковЙенс СтолтенбергДмитрий КулебаНАТОЕвросоюзTelegram (приложение)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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