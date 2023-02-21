https://ria.ru/20230221/pushkov-1853472296.html

Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине

Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Пушков резко ответил на заявление НАТО об Украине

Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:55

2023-02-21T15:55

2023-02-21T16:22

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дмитрий кулеба

нато

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Обещая киевскому режиму некие гарантии безопасности после окончания украинского кризиса, Североатлантический альянс поставил ситуацию "с ног на голову", заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.В Североатлантическом альянсе изначально стремились использовать Украину против России, даже ценой военного конфликта. Суть политики НАТО в этом, а не в сохранении мира, заключил Пушков.Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Североатлантический альянс должен подготовить для Киева долгосрочные гарантии безопасности после окончания конфликта.

https://ria.ru/20230221/bezopasnost-1853429475.html

украина

россия

брюссель

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Ольга Матыс

в мире, украина, россия, брюссель, алексей пушков, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато, евросоюз, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр