https://ria.ru/20230221/professii-1853418581.html
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет
За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:27
2023-02-21T13:27
2023-02-21T14:00
россия
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный."Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", - сказал Путин.Президент отметил, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html
https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
13:27 21.02.2023 (обновлено: 14:00 21.02.2023)
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет
Путин: за пять лет надо подготовить миллион рабочих профессий для обеспечения безопасности
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.
"Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", - сказал Путин.
Президент отметил, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.