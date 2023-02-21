https://ria.ru/20230221/professii-1853418581.html

Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет

Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет

За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:27

2023-02-21T13:27

2023-02-21T14:00

россия

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный."Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", - сказал Путин.Президент отметил, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, навигатор абитуриента