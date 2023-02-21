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Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет
За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:27
2023-02-21T14:00
россия
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный."Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", - сказал Путин.Президент отметил, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
13:27 21.02.2023 (обновлено: 14:00 21.02.2023)
 
Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет

Путин: за пять лет надо подготовить миллион рабочих профессий для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За 5 лет надо подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:36Специальная военная операция на Украине
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.
"Задача конкретная: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России", - сказал Путин.
Президент отметил, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:36Специальная военная операция на Украине
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
 
РоссияОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
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