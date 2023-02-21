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Выходные и праздники в феврале: куда поехать быстро и недорого

Выходные и праздники в феврале: куда поехать быстро и недорого - РИА Новости, 21.02.2023

Выходные и праздники в феврале: куда поехать быстро и недорого

Четыре выходных на этой неделе — хороший повод отправиться в небольшое путешествие. Тем более — Масленица. О том, как в ближайший уик-энд покорять склоны в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:13

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Четыре выходных на этой неделе — хороший повод отправиться в небольшое путешествие. Тем более — Масленица. О том, как в ближайший уик-энд покорять склоны в Сочи, пробовать блины на ярмарках в городах Золотого кольца, любоваться закатами в Архангельске и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Сочи вне конкуренции"Более половины наших туристов выбрали Краснодарский край, в первую очередь — Сочи. Но Геленджик и Анапа тоже загружены, — рассказывает РИА Новости вице-президент АТОР и генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — На втором месте — Кавминводы, но поездки туда связаны не с праздниками, а с оздоровлением".Также в числе популярных направлений, по его словам, — Подмосковье, Татарстан.По данным "Туту.ру", из российских городов больше всего бронирований выпадает на Санкт-Петербург: около 22 процентов спроса. На втором месте — московские отели: примерно 15 процентов. Сочи замыкает тройку лидеров. Кроме того, клиенты сервиса интересуются гостиницами в Нижнем Новгороде, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Туле и Иркутске.В этом году на длинные выходные приходится Масленица, так что практически любое путешествие будет сопровождаться праздничными гуляниями. Они пройдут во всех регионах: на юге — в горах и на море, на севере, в городах Золотого кольца, в столицах.Покатался — поешьНа курорте "Роза Хутор" в Сочи на 23 февраля запланировали Noski cross — любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду. Участники должны проехать по трассе, которая состоит из самых разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. "Событие уже стало традицией", — подчеркивают в пресс-службе курорта. И объясняют оригинальное название: ведь именно носки считаются самым популярным подарком мужчинам в этот день.Для маленьких гостей курорта 25 февраля состоятся спортивные старты "Хуторенок".В Анапе туристов ждут культурная программа, мастер-классы и шоу, а также ярмарочные шале с блинами, горячими напитками, фермерскими сырами и сладостями. В Геленджике — театрализованные представления, концерты и дискотека.Казаки и 50 видов блиновЕсли хочется поучаствовать в народных гуляньях недалеко из столицы, можно отправиться в Подмосковье. "Среди популярных вариантов — однодневные поездки в Гжель с мастер-классом по росписи, "Масленица в усадьбе Архангельское" или "Масленица у казаков" с зажигательным конным шоу", — перечисляют в "Слетать.ру". В Москве популярный уличный фестиваль пройдет на 23 площадках. Обещают 50 разновидностей блинов: русские, дальневосточные, мордовские пачаты, удмуртские табани, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые, с традиционными и оригинальными начинками.Недалеко от Санкт-Петербурга — "Масленица в подземелье в Саблино" и "Масленичные забавы в Выборге".В самой Северной столице у Петропавловской крепости будут угощать блинами (26 февраля испекут весом в полтонны), предложат пройти квест "Путь повара". А под конец недели сожгут "ящик плохих новостей", куда до этого каждый сможет положить записку с перечислением своих неприятностей. Отмечать праздник будут и по всему городу, и в парках.От фаер-шоу к поморамПрограмма городов Золотого кольца также огромная: "Широкая Масленица в Переславле-Залесском", "Масленица древнего Залесья (Ростов — Кострома — Плес)", "Фееричная Масленица в Суздале" с фаер-шоу."Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике проведут старинные игры и традиционные обряды", — рассказывают в "Слетать.ру". В Костроме тоже интересная программа, включающая банный релакс.В компании "Интурист" зовут в Архангельск. "Здесь и масленичный фестиваль в музее-заповеднике "Малые Корелы" в 25 километрах от города, и северное сияние, и поморская гастрономия, и потрясающие оранжевые закаты на Северной Двине, и богатейшая культурно-познавательная программа", — говорит PR-директор туроператора Дарья Домостроева.Также можно провести выходные в Карелии, Пскове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени, Мордовии. В большинство программ включены угощения и интерактивы.Как сэкономить в СочиЦены на поездки, по словам экспертов, выше, чем в обычные дни, но ниже, чем в новогодние праздники. "В горах Сочи средняя стоимость отдыха — 80 тысяч рублей на двоих без авиабилетов на четыре ночи. С перелетом получится примерно 120 тысяч, — уточняет Сергей Ромашкин. — Билеты подорожали".Если говорить об отдыхе на побережье Черного моря, то можно уложиться в 40 тысяч на двоих (без дороги), а релакс в качественной "пятерке" с бассейнами, барами, ресторанами на длинные выходные будет стоить примерно 60 тысяч.В "Интуристе" тоже назвали стоимость пакетных туров с перелетом: "Минимальная цена путевки с размещением в отеле категории "две звезды" в Адлере без питания на три ночи стартует с 64 тысяч рублей на двоих". Кстати, на неделю, если продлить праздники и улететь позже, получится даже дешевле — от 42 тысяч рублей.В горном кластере, отмечают эксперты туроператора, цены зимой выше — от 78 426 рублей на двоих за три ночи в отеле категории "три звезды" с перелетом, трансфером, но без питания.Недорогая классикаЕще один способ сэкономить — обойтись без самолетов. "Недорогая классика — Санкт-Петербург или Золотое кольцо, — говорит Сергей Ромашкин. — Можно уложиться в 16-20 тысяч рублей с человека с трехразовым питанием и дорогой".В "Туту.ру" указали, что за отели в Санкт-Петербурге туристы платят в среднем 3,4 тысячи рублей в сутки, а в Москве — 3,9 тысячи. Бронируют их на две-три ночи.Тур в Архангельск — 36 578 рублей на двоих на две ночи с перелетом.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

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Лана Баева

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Лана Баева

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