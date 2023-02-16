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В столице широко отметят фестиваль "Московская Масленица" - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
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В столице широко отметят фестиваль "Московская Масленица"
В столице широко отметят фестиваль "Московская Масленица" - РИА Новости, 16.02.2023
В столице широко отметят фестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 17 по 26 февраля, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:04
2023-02-16T17:05
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москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 17 по 26 февраля, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "По традиции столица встречает весну "Московской Масленицей". Популярный уличный фестиваль пройдет на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра. Как и в прошлые годы, гостей ждет настоящее гастрономическое изобилие, огромный выбор приготовили кафе и рестораны", — написал он. Собянин рассказал, что в торговых шале гости могут попробовать более 30 видов сыров — твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока, более 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов, а также более 100 видов мясных деликатесов из птицы, говядины, свинины и мяса диких животных.Главное угощение Масленицы, конечно же, – блины. На фестивальных площадках можно будет отведать более 50 видов блинов: не только русские, но и дальневосточные, мордовские пачаты, удмуртские табани, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые, с традиционными и оригинальными начинками.По словам мэра, желающие смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Запланировано более двух тысяч мастер-классов, 250 кулинарных шоу. Специальная программа знакомства с кухней и народными ремеслами приготовлена для детей. Яркой обещает быть культурная афиша фестиваля — с выступлениями народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров. "На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката", — отметил мэр.
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туризм, новости - туризм, москва, сергей собянин, масленица
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сергей Собянин, Масленица
17:04 16.02.2023 (обновлено: 17:05 16.02.2023)
 
В столице широко отметят фестиваль "Московская Масленица"

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 23 площадках с 17 по 26 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 17 по 26 февраля, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"По традиции столица встречает весну "Московской Масленицей". Популярный уличный фестиваль пройдет на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра. Как и в прошлые годы, гостей ждет настоящее гастрономическое изобилие, огромный выбор приготовили кафе и рестораны", написал он.
Собянин рассказал, что в торговых шале гости могут попробовать более 30 видов сыров — твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока, более 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов, а также более 100 видов мясных деликатесов из птицы, говядины, свинины и мяса диких животных.
Главное угощение Масленицы, конечно же, – блины. На фестивальных площадках можно будет отведать более 50 видов блинов: не только русские, но и дальневосточные, мордовские пачаты, удмуртские табани, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые, с традиционными и оригинальными начинками.
По словам мэра, желающие смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Запланировано более двух тысяч мастер-классов, 250 кулинарных шоу. Специальная программа знакомства с кухней и народными ремеслами приготовлена для детей. Яркой обещает быть культурная афиша фестиваля — с выступлениями народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров.
"На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката", — отметил мэр.
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