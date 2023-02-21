Совфед заявил о запасе средств для реализации задач, поставленных Путиным
Совфед: у России достаточно средств для реализации задач, поставленных Путиным в послании
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У России достаточно средств для реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, включая социальную поддержку граждан, развитие инфраструктурных проектов, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года. Путин напомнил, что такое же решение было в свое время принято для Крыма и Севастополя. Кроме того, глава государства заявил о необходимости реализации инфраструктурных проектов в стране. Президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию отметил, что регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году.
"То, что касается очень серьезных социальных выплат для жителей новых регионов по материнскому капиталу с 2007 года, по повышению МРОТ, по реализации инфраструктурных проектов, президент четко сказал - все средства зарезервированы по национальным проектам на 2024 год, мы их уже вкладываем сейчас", - сказала Перминова на вопрос, достаточно ли средств на выполнение послания президента, учитывая, что на предстоящие три года федеральный бюджет дефицитный.
Кроме того, есть Фонд национального благосостояния, там тоже есть средства, отметила сенатор.
"Так что все получится", - считает Перминова.