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Совфед заявил о запасе средств для реализации задач, поставленных Путиным

Совфед заявил о запасе средств для реализации задач, поставленных Путиным - РИА Новости, 21.02.2023

Совфед заявил о запасе средств для реализации задач, поставленных Путиным

У России достаточно средств для реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, включая социальную поддержку... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:08

2023-02-21T18:08

2023-02-21T18:08

россия

владимир путин

совет федерации рф

экономика

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У России достаточно средств для реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, включая социальную поддержку граждан, развитие инфраструктурных проектов, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года. Путин напомнил, что такое же решение было в свое время принято для Крыма и Севастополя. Кроме того, глава государства заявил о необходимости реализации инфраструктурных проектов в стране. Президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию отметил, что регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году. Кроме того, есть Фонд национального благосостояния, там тоже есть средства, отметила сенатор. "Так что все получится", - считает Перминова.

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россия, владимир путин, совет федерации рф, экономика, общество