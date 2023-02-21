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Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано
Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано - РИА Новости, 21.02.2023
Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано
Послание президента РФ Владимира Путина финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию его предложений есть, заявила спикер СФ Валентина... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:15
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию его предложений есть, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Послание очень проработанное, детальное изложенное и уже с конкретными механизмами реализации всех тех новелл, которые в него заложены. И что очень важно: я убедилась в этом еще раз, побеседовав с председателем правительства – оно финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, в наличии и, безусловно, будут исполнены", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, экономика
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Экономика
14:00 21.02.2023 (обновлено: 14:15 21.02.2023)
Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано
Матвиенко: все финансовые ресурсы для выполнения поручений Путина есть в наличии