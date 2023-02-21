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Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано

Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано - РИА Новости, 21.02.2023

Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано

Послание президента РФ Владимира Путина финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию его предложений есть, заявила спикер СФ Валентина... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:15

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию его предложений есть, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Послание очень проработанное, детальное изложенное и уже с конкретными механизмами реализации всех тех новелл, которые в него заложены. И что очень важно: я убедилась в этом еще раз, побеседовав с председателем правительства – оно финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, в наличии и, безусловно, будут исполнены", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, экономика