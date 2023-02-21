https://ria.ru/20230221/pomosch-1853471938.html

Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна

Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна - РИА Новости, 21.02.2023

Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна

Помощь ветеранам СВО и их семьям обязательно будет оказываться без лишней бюрократии и временных затрат, заявил губернатор Новгородской области, глава комиссии... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:55

2023-02-21T15:55

2023-02-21T15:55

специальная военная операция на украине

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Помощь ветеранам СВО и их семьям обязательно будет оказываться без лишней бюрократии и временных затрат, заявил губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию."В этой работе будут задействованы все ведомства, к ней будут привлечены наши волонтёры", - отметил Никитин на своей странице в соцсетях.В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал окружить семьи участников спецоперации на Украине заботой и почетом, на их нужды откликаться без волокиты. Для этого президент предложил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших в ходе СВО бойцов и ветеранам спецоперации на Украине."Дискуссия о необходимости создания такой структуры шла несколько месяцев. Комиссия Госсовета по социальной политике давала свои предложения по созданию фонда и его работе для администрации президента еще в самом начале этой работы. Признателен, что наши предложения услышаны, а значит – услышана позиция регионов", - написал Никитин на своей странице в соцсетях.Детали работы фонда, по словам Никитина, будут обсуждаться уже в начале марта, на ближайшем заседании комиссии Госсовета по социальной политике, а на базе пожеланий простых новгородцев и ветеранов СВО будут сформированы предложения для правительства.По словам Никитина, работа по реабилитации раненых и социализации ветеранов СВО в Новгородской области выстроена системно.К работе, по его словам, также подключается служба занятости и центр "Семья" для выявления потребностей самого военнослужащего и членов его семьи."Задача фонда - для каждого ветерана создать такие условия. И, конечно, абсолютная помощь и поддержка семьям погибших, детям погибших, чтобы это не забылось. Мы все это делаем, главы муниципалитетов этим занимаются, наши волонтеры, наши предприниматели новгородские. Сегодня это приобрело серьезную системную основу" - отметил Никитин.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853391204.html

https://ria.ru/20230221/povysheniya-1853400887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, украина, россия