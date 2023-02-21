Рейтинг@Mail.ru
Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853471938.html
Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна
Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна - РИА Новости, 21.02.2023
Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна
Помощь ветеранам СВО и их семьям обязательно будет оказываться без лишней бюрократии и временных затрат, заявил губернатор Новгородской области, глава комиссии... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:55
2023-02-21T15:55
специальная военная операция на украине
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853471301_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_7d01da8d42ebee12206388228e6a2b2d.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Помощь ветеранам СВО и их семьям обязательно будет оказываться без лишней бюрократии и временных затрат, заявил губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию."В этой работе будут задействованы все ведомства, к ней будут привлечены наши волонтёры", - отметил Никитин на своей странице в соцсетях.В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал окружить семьи участников спецоперации на Украине заботой и почетом, на их нужды откликаться без волокиты. Для этого президент предложил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших в ходе СВО бойцов и ветеранам спецоперации на Украине."Дискуссия о необходимости создания такой структуры шла несколько месяцев. Комиссия Госсовета по социальной политике давала свои предложения по созданию фонда и его работе для администрации президента еще в самом начале этой работы. Признателен, что наши предложения услышаны, а значит – услышана позиция регионов", - написал Никитин на своей странице в соцсетях.Детали работы фонда, по словам Никитина, будут обсуждаться уже в начале марта, на ближайшем заседании комиссии Госсовета по социальной политике, а на базе пожеланий простых новгородцев и ветеранов СВО будут сформированы предложения для правительства.По словам Никитина, работа по реабилитации раненых и социализации ветеранов СВО в Новгородской области выстроена системно.К работе, по его словам, также подключается служба занятости и центр "Семья" для выявления потребностей самого военнослужащего и членов его семьи."Задача фонда - для каждого ветерана создать такие условия. И, конечно, абсолютная помощь и поддержка семьям погибших, детям погибших, чтобы это не забылось. Мы все это делаем, главы муниципалитетов этим занимаются, наши волонтеры, наши предприниматели новгородские. Сегодня это приобрело серьезную системную основу" - отметил Никитин.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853391204.html
https://ria.ru/20230221/povysheniya-1853400887.html
новгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853471301_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5dde3a0ca60cec7b7b56c05fe220bc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Украина, Россия
15:55 21.02.2023
 

Никитин: помощь ветеранам СВО будет оказываться в режиме одного окна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин комментирует послание президента РФ Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин комментирует послание президента РФ Федеральному собранию 21 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин комментирует послание президента РФ Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Помощь ветеранам СВО и их семьям обязательно будет оказываться без лишней бюрократии и временных затрат, заявил губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
"В этой работе будут задействованы все ведомства, к ней будут привлечены наши волонтёры", - отметил Никитин на своей странице в соцсетях.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал окружить семьи участников спецоперации на Украине заботой и почетом, на их нужды откликаться без волокиты. Для этого президент предложил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших в ходе СВО бойцов и ветеранам спецоперации на Украине.
"Дискуссия о необходимости создания такой структуры шла несколько месяцев. Комиссия Госсовета по социальной политике давала свои предложения по созданию фонда и его работе для администрации президента еще в самом начале этой работы. Признателен, что наши предложения услышаны, а значит – услышана позиция регионов", - написал Никитин на своей странице в соцсетях.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:47Специальная военная операция на Украине
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Детали работы фонда, по словам Никитина, будут обсуждаться уже в начале марта, на ближайшем заседании комиссии Госсовета по социальной политике, а на базе пожеланий простых новгородцев и ветеранов СВО будут сформированы предложения для правительства.
"Крайне важные слова сказал наш президент, что это не просто поддержка, не просто реабилитация людей, которые прошли СВО, они должны быть в преимуществе, иметь приоритетные возможности для бизнеса, образования, занятий спортом, наукой", - подчеркнул губернатор.
По словам Никитина, работа по реабилитации раненых и социализации ветеранов СВО в Новгородской области выстроена системно.
"Сначала назначается региональная выплата по ранению (помимо федеральной). Далее комиссия в областной больнице определяет необходимый уровень реабилитации и направляет в одно из учреждений – госпиталь ветеранов или реабилитационный центр. При необходимости дается направление на приобретение средств реабилитации за счет средств областного бюджета", - рассказал Никитин.
К работе, по его словам, также подключается служба занятости и центр "Семья" для выявления потребностей самого военнослужащего и членов его семьи.
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:02Специальная военная операция на Украине
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
"Задача фонда - для каждого ветерана создать такие условия. И, конечно, абсолютная помощь и поддержка семьям погибших, детям погибших, чтобы это не забылось. Мы все это делаем, главы муниципалитетов этим занимаются, наши волонтеры, наши предприниматели новгородские. Сегодня это приобрело серьезную системную основу" - отметил Никитин.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала