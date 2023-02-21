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Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана, заявил Киев - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/plan-1853463164.html
Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана, заявил Киев
Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана, заявил Киев - РИА Новости, 21.02.2023
Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана, заявил Киев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:25
2023-02-21T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
дмитрий кулеба
ван и (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, Киев намерен изучить план и сделать выводы."У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел, господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста... и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", - заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.Кулеба подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР делала и будет делать в отношении конфликта на Украине должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.Ранее Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853383989.html
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853458430.html
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в мире, китай, украина, дмитрий кулеба, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик)
15:25 21.02.2023 (обновлено: 15:52 21.02.2023)
 
Китай поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана, заявил Киев

Кулеба: Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана Китая

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, Киев намерен изучить план и сделать выводы.
"У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел, господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста... и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", - заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
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Кулеба подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР делала и будет делать в отношении конфликта на Украине должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаДмитрий КулебаВан И (политик)
 
 
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