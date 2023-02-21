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Переводы физлиц из России в страны СНГ в 2022 году выросли в 2,45 раза - РИА Новости, 21.02.2023
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Переводы физлиц из России в страны СНГ в 2022 году выросли в 2,45 раза
Переводы физлиц из России в страны СНГ в 2022 году выросли в 2,45 раза - РИА Новости, 21.02.2023
Переводы физлиц из России в страны СНГ в 2022 году выросли в 2,45 раза
Денежные переводы физических лиц из России в ряд стран ближнего зарубежья в прошлом году выросли почти до 24 миллиардов долларов - это в 2,45 раза больше... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:19
2023-02-21T06:19
россия
экономика
казахстан
армения
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Денежные переводы физических лиц из России в ряд стран ближнего зарубежья в прошлом году выросли почти до 24 миллиардов долларов - это в 2,45 раза больше результатов за 2021 год, свидетельствует статистика местных центробанков, которую проанализировало РИА Новости. Такие данные публикуют регуляторы Казахстана, Армении, Киргизии, Грузии и Узбекистана. Абсолютным лидером по сумме переводов по итогам прошлого года стал Узбекистан: в эту страну из России физлица перевели 14,5 миллиарда долларов - в 2,6 раза больше по сравнению с 2021 годом. А с точки зрения темпов роста лидерство досталось Казахстану: денежные переводы в эту страну из России выросли более чем в шесть раз - до 773 миллионов долларов. Почти не отстала от Казахстана и Грузия: переводы туда из России по итогам прошлого года показали пятикратный рост, увеличившись до 2 миллиардов долларов. Почти так же активно росли и переводы в Армению: по сравнению с 2021 годом они увеличились в четыре раза, до 3,6 миллиарда долларов. Переводы в Киргизию также показали положительную динамику, однако не такую заметную, как для остальных стран содружества: за год они подросли до 2,78 миллиарда долларов с 2,69 миллиарда. Регулятор Азербайджана пока опубликовал статистику по итогам 9 месяцев, однако и там наблюдалась солидная динамика: переводы выросли в 5,5 раз, до 2,3 миллиарда долларов. В свою очередь, переводы в обратном направлении, то есть из перечисленных выше стран в Россию, по итогам прошлого года без учета Азербайджана выросли в 1,27 раза: до 1,85 миллиарда долларов с 1,45 миллиарда.
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россия, экономика, казахстан, армения
Россия, Экономика, Казахстан, Армения
06:19 21.02.2023
 
Переводы физлиц из России в страны СНГ в 2022 году выросли в 2,45 раза

Переводы физлиц из России в СНГ в 2022 году выросли до 24 миллиардов долларов

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Денежные переводы физических лиц из России в ряд стран ближнего зарубежья в прошлом году выросли почти до 24 миллиардов долларов - это в 2,45 раза больше результатов за 2021 год, свидетельствует статистика местных центробанков, которую проанализировало РИА Новости. Такие данные публикуют регуляторы Казахстана, Армении, Киргизии, Грузии и Узбекистана.
Абсолютным лидером по сумме переводов по итогам прошлого года стал Узбекистан: в эту страну из России физлица перевели 14,5 миллиарда долларов - в 2,6 раза больше по сравнению с 2021 годом. А с точки зрения темпов роста лидерство досталось Казахстану: денежные переводы в эту страну из России выросли более чем в шесть раз - до 773 миллионов долларов.
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Почти не отстала от Казахстана и Грузия: переводы туда из России по итогам прошлого года показали пятикратный рост, увеличившись до 2 миллиардов долларов. Почти так же активно росли и переводы в Армению: по сравнению с 2021 годом они увеличились в четыре раза, до 3,6 миллиарда долларов.
Переводы в Киргизию также показали положительную динамику, однако не такую заметную, как для остальных стран содружества: за год они подросли до 2,78 миллиарда долларов с 2,69 миллиарда.
Регулятор Азербайджана пока опубликовал статистику по итогам 9 месяцев, однако и там наблюдалась солидная динамика: переводы выросли в 5,5 раз, до 2,3 миллиарда долларов.
В свою очередь, переводы в обратном направлении, то есть из перечисленных выше стран в Россию, по итогам прошлого года без учета Азербайджана выросли в 1,27 раза: до 1,85 миллиарда долларов с 1,45 миллиарда.
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