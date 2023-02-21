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Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов - РИА Новости, 21.02.2023
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Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов
Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов - РИА Новости, 21.02.2023
Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов
Власти Ленинградской области расширят поддержку поисковых отрядов – им выделят гранты, а лучших поисковиков наградят знаками отличия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:28
2023-02-21T08:28
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят поддержку поисковых отрядов – им выделят гранты, а лучших поисковиков наградят знаками отличия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, на сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается 914 воинских захоронений. Ежегодно поисковики занимаются обследованием неучтенных или утраченных в послевоенное время воинских захоронений, мест гибели и захоронения жертв Великой Отечественной войны. "В прошлом году в поисковой работе на территории Ленинградской области приняли участие более 2,5 тысячи человек из 16 регионов России. Ими были обнаружены и перезахоронены 2670 защитников Отечества и жертв войны, из которых 150 захороненных воинов опознаны по смертным медальонам, подписным вещам. Останки 29 опознанных воинов переданы для захоронения на родину бойцов — в Казахстан и Республику Беларусь", – отметил собеседник агентства. Для повышения эффективности поисковой работы в комитете по молодежной политике Ленинградской области и Центре "Молодежный" были созданы отделы увековечения памяти погибших при защите Отечества, рассказали в обладминистрации. Приобретены автомобиль УАЗ с прицепом, глубинный геомагнитный прибор поиска, две мотопомпы, приборы спутниковой навигации, портативные рации, фотоаппарат, звуковое оборудование, бензогенератор и другие технические средства. Также в минувшем году в адресную инвестиционную программу Ленинградской области включили разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания Центра поисковой работы в городе Никольское Тосненского района."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти поручил поддержать грантами увековечение памяти героев Великой Отечественной войны в Ленинградской области, лучших поисковиков наградить знаками отличия. Кроме того, с этого года за состоянием региональных воинских захоронений установят регулярный мониторинг", – заключили в пресс-службе Ленобласти.
https://ria.ru/20230220/vodosnabzhenie-1853191736.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
08:28 21.02.2023
 

Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭмблема поискового движения России
Эмблема поискового движения России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эмблема поискового движения России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят поддержку поисковых отрядов – им выделят гранты, а лучших поисковиков наградят знаками отличия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается 914 воинских захоронений. Ежегодно поисковики занимаются обследованием неучтенных или утраченных в послевоенное время воинских захоронений, мест гибели и захоронения жертв Великой Отечественной войны.
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"В прошлом году в поисковой работе на территории Ленинградской области приняли участие более 2,5 тысячи человек из 16 регионов России. Ими были обнаружены и перезахоронены 2670 защитников Отечества и жертв войны, из которых 150 захороненных воинов опознаны по смертным медальонам, подписным вещам. Останки 29 опознанных воинов переданы для захоронения на родину бойцов — в Казахстан и Республику Беларусь", – отметил собеседник агентства.
Для повышения эффективности поисковой работы в комитете по молодежной политике Ленинградской области и Центре "Молодежный" были созданы отделы увековечения памяти погибших при защите Отечества, рассказали в обладминистрации. Приобретены автомобиль УАЗ с прицепом, глубинный геомагнитный прибор поиска, две мотопомпы, приборы спутниковой навигации, портативные рации, фотоаппарат, звуковое оборудование, бензогенератор и другие технические средства. Также в минувшем году в адресную инвестиционную программу Ленинградской области включили разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания Центра поисковой работы в городе Никольское Тосненского района.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти поручил поддержать грантами увековечение памяти героев Великой Отечественной войны в Ленинградской области, лучших поисковиков наградить знаками отличия. Кроме того, с этого года за состоянием региональных воинских захоронений установят регулярный мониторинг", – заключили в пресс-службе Ленобласти.
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