https://ria.ru/20230221/otryady-1853321695.html

Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов

Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов - РИА Новости, 21.02.2023

Власти Ленобласти расширят поддержку поисковых отрядов

Власти Ленинградской области расширят поддержку поисковых отрядов – им выделят гранты, а лучших поисковиков наградят знаками отличия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:28

2023-02-21T08:28

2023-02-21T08:28

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят поддержку поисковых отрядов – им выделят гранты, а лучших поисковиков наградят знаками отличия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, на сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается 914 воинских захоронений. Ежегодно поисковики занимаются обследованием неучтенных или утраченных в послевоенное время воинских захоронений, мест гибели и захоронения жертв Великой Отечественной войны. "В прошлом году в поисковой работе на территории Ленинградской области приняли участие более 2,5 тысячи человек из 16 регионов России. Ими были обнаружены и перезахоронены 2670 защитников Отечества и жертв войны, из которых 150 захороненных воинов опознаны по смертным медальонам, подписным вещам. Останки 29 опознанных воинов переданы для захоронения на родину бойцов — в Казахстан и Республику Беларусь", – отметил собеседник агентства. Для повышения эффективности поисковой работы в комитете по молодежной политике Ленинградской области и Центре "Молодежный" были созданы отделы увековечения памяти погибших при защите Отечества, рассказали в обладминистрации. Приобретены автомобиль УАЗ с прицепом, глубинный геомагнитный прибор поиска, две мотопомпы, приборы спутниковой навигации, портативные рации, фотоаппарат, звуковое оборудование, бензогенератор и другие технические средства. Также в минувшем году в адресную инвестиционную программу Ленинградской области включили разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания Центра поисковой работы в городе Никольское Тосненского района."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти поручил поддержать грантами увековечение памяти героев Великой Отечественной войны в Ленинградской области, лучших поисковиков наградить знаками отличия. Кроме того, с этого года за состоянием региональных воинских захоронений установят регулярный мониторинг", – заключили в пресс-службе Ленобласти.

https://ria.ru/20230220/vodosnabzhenie-1853191736.html

https://ria.ru/20230217/meropriyatiya-1852729133.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко