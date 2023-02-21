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Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее - РИА Новости, 21.02.2023
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Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее - РИА Новости, 21.02.2023
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:26
общество
валерий фальков
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Оно (высшее образование - ред.) будет еще более доступным", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html
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общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента, Кем стать
15:21 21.02.2023 (обновлено: 15:26 21.02.2023)
 
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:29
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
"Оно (высшее образование - ред.) будет еще более доступным", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:31
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
 
ОбществоВалерий ФальковНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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