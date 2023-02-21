https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853462200.html

Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее

Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее - РИА Новости, 21.02.2023

Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее

Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:26

общество

валерий фальков

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Оно (высшее образование - ред.) будет еще более доступным", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.

https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853420898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, кем стать