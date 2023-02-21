https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853462200.html
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее - РИА Новости, 21.02.2023
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:26
общество
валерий фальков
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Оно (высшее образование - ред.) будет еще более доступным", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853420898.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_095e8f102b5ceba71cb8689ff7225094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента, Кем стать
15:21 21.02.2023 (обновлено: 15:26 21.02.2023)
Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
Глава Минобрнауки Фальков заявил, что высшее образование станет доступнее
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Высшее образование в России станет еще более доступным, заявил
министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.
"Оно (высшее образование - ред.) будет еще более доступным", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.