https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853447279.html

Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию

Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию - РИА Новости, 21.02.2023

Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию

Для возвращения к традиционной системе высшего образования в РФ предстоит работа над законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:35

2023-02-21T14:35

2023-02-21T15:11

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Для возвращения к традиционной системе высшего образования в РФ предстоит работа над законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов в системе высшего образования, срок обучения может составить от четырех до шести лет. По словам главы государства, переход на новую систему должен быть плавным. "Акцент, сделанный на специалитет, очень правильный", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что сейчас эти "оковы", которые связывали российскую образовательную систему последние годы, были легко сброшены и вузы не будут давать высшее образование в целом, а готовить "востребованные кадры" специалистов. "Думаю, сейчас предстоит очень большая работа над изменениями в законодательство в этой сфере", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html

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Дарья Буймова

общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, навигатор абитуриента