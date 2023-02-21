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Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию - РИА Новости, 21.02.2023
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Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию
Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию - РИА Новости, 21.02.2023
Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию
Для возвращения к традиционной системе высшего образования в РФ предстоит работа над законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:35
2023-02-21T15:11
общество
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Для возвращения к традиционной системе высшего образования в РФ предстоит работа над законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов в системе высшего образования, срок обучения может составить от четырех до шести лет. По словам главы государства, переход на новую систему должен быть плавным. "Акцент, сделанный на специалитет, очень правильный", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что сейчас эти "оковы", которые связывали российскую образовательную систему последние годы, были легко сброшены и вузы не будут давать высшее образование в целом, а готовить "востребованные кадры" специалистов. "Думаю, сейчас предстоит очень большая работа над изменениями в законодательство в этой сфере", - сказала Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
14:35 21.02.2023 (обновлено: 15:11 21.02.2023)
 
Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию

Спикер Совфеда Матвиенко о высшем образовании: предстоит работа над законодательством

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Для возвращения к традиционной системе высшего образования в РФ предстоит работа над законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов в системе высшего образования, срок обучения может составить от четырех до шести лет. По словам главы государства, переход на новую систему должен быть плавным.
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"Акцент, сделанный на специалитет, очень правильный", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что сейчас эти "оковы", которые связывали российскую образовательную систему последние годы, были легко сброшены и вузы не будут давать высшее образование в целом, а готовить "востребованные кадры" специалистов.
"Думаю, сейчас предстоит очень большая работа над изменениями в законодательство в этой сфере", - сказала Матвиенко.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФНавигатор абитуриента
 
 
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