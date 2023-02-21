https://ria.ru/20230221/nauka-1853187667.html

Российские ученые раскрыли секрет технологии строительства XII века

Российские ученые раскрыли секрет технологии строительства XII века - РИА Новости, 21.02.2023

Российские ученые раскрыли секрет технологии строительства XII века

Неизвестные компоненты строительного раствора, используемого для возведения ладожских церквей XII века, удалось определить при помощи отечественной... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:00

2023-02-21T09:00

2023-02-21T09:00

наука

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

общество

россия

старая ладога

российская академия наук

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853215176_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_9010c29397a80808101570cdf42de4c4.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Неизвестные компоненты строительного раствора, используемого для возведения ладожских церквей XII века, удалось определить при помощи отечественной оптико-электронной полиполяризационной системы, утверждают ученые ИИМК РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале "Археологические вести".Чтобы понимать, почему некоторые древнерусские крепости и церкви стоят по сегодняшний день, нужно знать, как они построены. Рецептуру и особенности подготовки строительных растворов в домонгольском зодчестве начали активно изучать еще в конце 70-х годов XX века в СССР, рассказали в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).Уже тогда ученые сделали акцент на изучении Успенской (1114–1116 гг. основания), Климентовской (1153 г.), Никольской (1160 г.) и Георгиевской (1164 г.) церквей. Эти храмы – одни из древнейших на территории современной России. Но исследовательские возможности советских лабораторий не позволяли узнать все компоненты, используемые строителями, уточнили в ИИМК.Несмотря на шведские набеги в XII веке и в период Смуты, некоторые постройки и сегодня сохранили древнейшие конструкции, рассказал настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет.Поэтому ученые не один десяток лет ищут новые знания о технологических особенностях древнерусского зодчества. Однако исследовательская база ранее не позволяла получить данные обо всех компонентах и рецептуре строительных материалов XII века, рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Елена Медникова.Получить уникальные знания о прошлом помогла оптико-электронная полиполяризационная система, разработанная российским инженером Вадимом Куликовым в начале 2000-х годов.Она позволяет выяснить состав предмета по специфике его свечения. Основное отличие разработки от стандартных оптических методов исследования в плавном снижении интенсивности фонового излучения первичного источника (галогенной лампы) вокруг объекта. Это делают для обнаружения "забиваемого" источником накопленного предметом света (вторичное излучение). Различное свечение и у веществ, которые могут входить в изучаемый состав, пояснила Медникова.Система получила свое название из-за большого количества одновременно исследуемых поляризационных зон. Технология позволяет изучать микрофрагменты при компьютерном увеличении 550 крат.Дробленые ракушки создавали дополнительные центры кристаллизации, а белок конхиолин, присутствующий в ракушечнике, замедлял разрушение всего состава в щелочной среде. В то же время моллюски придавали материалу пластичность, обратила внимание исследователь.Она уточнила, что неподалеку от Старой Ладоги, в поселении Княжище, был известковый песчаник, откуда и возили сырье. Высококачественную плинфу (древний аналог кирпича) доставляли из Новгорода, в древнерусские времена город был одним из главных центров зодчества.Плинфа не была единообразной –так, в церкви Георгия присутствовали и красные, и темно-серые экземпляры. Вторые, предполагаемо, почернели из-за выгорания органики при обжиге, считает специалист.В то же время образцы из фундамента Никольского собора имели другой, светло-оранжевый оттенок. В их составе оказалось значительно больше толченого ракушечника и моллюсков, чем в образцах из других церквей. Причина может быть либо в том, что эти материалы обжигали при меньшей температуре, чем другие, либо в увеличении доли дробленой ракушки в период строительства, предположила Медникова."Также плинфы отличались по диаметру отверстий, если в Георгиевской церкви отверстия элементов изогнутые и не превышают одного миллиметра, то в образцах из церкви Климента они овальные и вдвое больше. Это может подтверждать гипотезу Николая Новоселова о том, что в псковско-новгородском зодчестве было несколько групп плинфотворителей", – дополнила она.Ученые предполагают, что на протяжении нескольких столетий, включая XIV век, ладожская технология строительства оставалась неизменной. Далее, вероятно, строители начали чаще использовать цемянку и песок вместо дробленого ракушечника, отметила Медникова.В 2023 году специалисты ИИМК РАН планируют подробнее изучить памятники Новгорода и других древних городов России. Цель исследователей – установить, когда именно в зодчестве Руси изменился состав строительного раствора и как это повлияло на качество зданий послемонгольского периода русской истории.

https://ria.ru/20221207/ladoga-1836852110.html

https://ria.ru/20230206/nauka-1849268049.html

россия

старая ладога

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, россия, старая ладога, российская академия наук, религия